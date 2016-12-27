Курс доллара на сегодня, 27 декабря: эксперты рассказали о рубле до конца 2016 года

Курс валют оказывается в центре внимания россиян в контексте завершающегося года. Кроме интереса к конкретным значениям, граждане нашей страны еще и хотят узнать о будущей перспективе рубля, а именно: что будет с отечественной валютой в начале 2017 года.Банк России повысил официальные курсы основных мировых валют на вторник, 27 декабря. Доллар подорожал на 5 копеек - до 60,90 рубля, евро вырос на 18 копеек - до 63,72 рубля. В свою очередь стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на сегодняшний вторник равна 62,1774 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,64 рублей при покупке и 62,76 при продаже, курс евро в Сбербанке на 27 декабря 2016 равен 62,29 рублям при покупке и 65,79 при продаже.Московская биржа закончила вчерашний день на мажорной ноте, если рассматривать ситуацию с позиций российской валюты. В частности, к моменту закрытия торговой сессии доллар опустился на пять копеек, составив 60,99 рубля. Европейская же валюта понизилась также на пять копеек, но составила 63,75 рубля. Сегодняшние торги стартуют в десять часов утра по московскому времени.В последние дни 2016 года отечественная валюта получила солидную поддержку в свете проведения налогового периода, пик выплат которого приходится на 27-28 декабря. Вместе с этим не стоит забывать и о растущих нефтяных котировках, которые зачастую оказываются даже большее влияние на формирование рубля.Эксперты склоны к тому, что на текущей торговой неделе не ожидается ничего интересного, так как рынки уже начинают готовиться к праздничным выходным, а цены на нефть, скорее всего, будут удерживаться в пределах диапазона 53,70 - 56,50, и вероятность в ближайшие дни увидеть движение в район нижней границы остается весьма высокой.На этом фоне доллар попробует нацелится на возврат к отметке 61,5 рубля, евро - к 64,5 рубля.При этом эксперты не исключают, что в случае, если рубль не захочет слабеть, ему в этом может помочь российский ЦБ, ведь бюджет России зависит в основном от налогов нефтегазового сектора, а укрепление рубля при таком уровне цен на нефть может создать проблемы с его дефицитом. А это уже грозит, как минимум, вербальными интервенциями со стороны регулятора.

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