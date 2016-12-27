Курс доллара на сегодня, 27 декабря 2016: прогноз экспертов о рубле до конца года

Колебания на валютном рынке в последнее время раз за разом демонстрируют, что российский рубль стабилен в преддверии наступления 2017 года. Огромную поддержку ему оказывают растущие нефтяные котировки.Курс евро на сегодня вырос на 18,6 копейки по сравнению с показателем понедельника и составил 63,72 рубля, курс доллара на 27 декабря 2016 года поднялся на 5,56 копейки и составил 60,90 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 11,42 копейки, составив 62,17 рубля.Московская биржа закончилась вчерашний день на мажорной ноте, если рассматривать ситуацию с позиций российской валюты. В частности, к моменту закрытия торговой сессии доллар опустился на пять копеек, составив 60,99 рубля. Европейская же валюта понизилась также на пять копеек, но составила 63,75 рубля.Нефтяные котировки, растущие несколько дней подряд, сейчас не готовы отказываться от такой динамики. По данным на сегодняшнее утро, а именно на 06:45 московского времени, баррель "черного золота" марки Brent стоил 55,87 долларов, что свидетельствует о росте в виде 1,43 процентов.В большинстве своем специалисты валютного рынка объясняют, что рублю удалось найти точку равновесия, после чего никто не ожидает серьезных потрясений в его курсе до завершения нынешнего года. О дальнейших перспективах российской валюты они говорят с осторожностью, сетуя на то, что в начале 2017 года, как и прежде, рубль будет опираться на нефтяные котировки.В первом квартале следующего года, если верить прогнозам экспертов, рубль сможет еще немного укрепиться. Обусловлено это будет подорожанием нефти Brent, что произойдет на волне договоренностей ОПЕК о сокращении объемов добычи, а также ростом волатильности рынка "черного золота".Эксперт добавляют, что на фоне перечисленных выше факторов диапазон торгов пары доллар/рубль ожидается в рамках 59-64, а пары евро/рубль - в рамках 60-64. При этом во второй половине 2017 года диапазон может сместиться на два-три рубля вверх.

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