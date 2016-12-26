Задолженность по зарплатам в Кузбассе составила 30 млн рублей

Задолженность по зарплатам в Кузбассе в 2016 году достигла 30 млн рублей. В течение декабря суммарный долг удалось сократить почти в два раза.
Как сообщает администрация Кемеровской области, за декабрь задолженность по зарплатам на просторах региона сократилась вдвое. В частности, посодействовал такой ситуации "Томь-Усинский завод железобетонных конструкций", который находится в Мысках. Фирма погасила долг перед своими сотрудниками с 13,2 млн рублей. У предприятия остается задолженность в 3,7 млн рублей, которую предприятие обязуется выплатить до конца года. "Междуреченский завод КПДС" своим работникам по-прежнему не выплатил 6 млн рублей. Всего на предприятии трудятся 145 сотрудников, которым не выплачивают зарплату из-за неуплаты контрагентами за реализованную продукцию. Ожидается, что до конца года работникам выплатят 2 млн рублей, а в начале 2017 завод обязуется отдать оставшиеся 4 млн. В противном случае руководство придется привлечь к уголовной ответственности. Автор: Савченко Анна
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