Курс доллара и евро на сегодня, 26.12.2016: прогноз, какой курс валют сейчас, 26 декабря, в России

В последнее время интерес населения к курсу валют оказывается повышенным. Происходит это по той причине, что колебания, связанные со стоимостью доллара и евро к рублю, очень значительные.Банк России понизил на одну копейку официальные курсы основных мировых валют на понедельник, 26 декабря. Доллар подешевел - до 60,85 рубля, евро - до 63,54 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на понедельник равна 62,0632 рубля.Тем временем, ситуация на Московской бирже развивается сегодня по сценарию подорожания рубля к двум основным валютам. По данным на 13:48 московского времени доллар просел на 20 копеек, достигнув отметки в 60,84 рубля. В свою очередь европейская валюта опустилась на 25 копеек, достигнув уровня в 63,55 рубля.Нефтяные котировки сегодня не меняются в свете выходных в ряде стран, вызванных празднованием Рождества. Последние данные свидетельствуют о том, что баррель "черного золота" стоит 55,08 доллара.Начать следует с того объяснения, что эксперты полагают, что сегодня рубль проведет спокойный день, так как большинство мировых фондовых рынков закрыты в связи с праздником Рождества.Рубль заканчивает год на позитивной ноте, перегнав по доходности все валюты развивающихся стран. Конечно же, присутствовали моменты высокой волатильности, но концовка года осталась за российской валютой. Что готовит 2017 год? Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля? Каков прогноз курса доллара на 2017 год.С 1 января следующего года начнет действовать подписанный ОПЕК договор, предполагающий сокращение уровня добычи нефти. Это повысит котировки нефти и окажет укрепляющий эффект на рубль и снизит курс доллара и евро.Помимо этого, в январе бизнес будет оплачивать налоги за прошлый год, что создаст дополнительный повышенный спрос на рубль и снизит интерес к иностранной валюте, поскольку налоги оплачиваются в рублях. Это укрепит рубль.На евро в январе 2017 года повлияют известия, связанные с выборами в Германии и Франции, а также о снятии санкций с РФ. Заявления представителей ЕС на этот счет могут повлиять на укрепление или ослабление евро в зависимости от содержания заявлений, что соответственно может повысить или снизить курс евро. Однако серьезных изменений для евро в январе пока не ожидается. 20 января 2017 года Дональд Трамп вступит в должность президента США. На фоне этого события интерес к доллару может вырасти, что укрепит его и повысит его курс.Курс доллара в январе 2017 предположительно будет находиться в пределах 59-60 рублей. А евро в пределах 61-63 рублей. Такой прогноз содержится в обобщенных данных от экспертов.

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