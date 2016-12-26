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Курс доллара на сегодня, 26 декабря, прогноз экспертов: рубль обрел равновесие

Курс доллара на сегодня, 26 декабря, прогноз экспертов: рубль обрел равновесие
Курс валют, являющийся актуальным на сегодняшний день, 26 декабря, указывает на то, что Центробанк России опустил официальные курсы доллара и евро. В частности, установленный регулятором курс доллара на 26.12.2016 составляет 60,85 рубля, а курс европейской валюты на сегодня равен 63,54 рублям.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 59,94 руб. при покупке и 63,06 руб. при продаже банком, курс евро на 26 декабря 2016 равен 62,50 руб. и 66,00 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Ситуация на Московской бирже начнется изменяться после старта сегодняшних торгов, что произойдет в 10:00 по московскому времени. Пока же актуальными являются значения на вечер пятницы. Из них следует, что доллар стоит 61,12 рубля, а евро 63,87 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2016 в России: мнения экспертов

Сегодняшний день российская валюта проведет, что называется, в одиночестве. Это стало возможным из-за того, что западные рынки сейчас находятся на выходных в связи с католическим Рождеством. Главными факторами, которые могут оказать влияние на рубль, остаются изменения в нефтяной индустрии. Баррель марки Brent сейчас уверенно держится рядом с отметкой в 55 долларов.

В целом же в течение последней недели текущего года российская валюта будет находиться под существенным давлением. В первую очередь это связано с тем, что неделя - короче обычных. Во-вторых, она является последней перед наступление затяжных новогодних праздников. Зачастую это приводит к фиксации прибыли львиной долей игроков. Этот фактов уже сопровождается небольшим снижением курса национальной валюты РФ.

Также не нужно сбрасывать со счетов и такой фактор поддержки, как налоговые выплаты, которые будут осуществлять основные экспортеры до Нового года в плане реализации полезных ископаемых.


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