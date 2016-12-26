Курс доллара на сегодня, 26 декабря 2016: прогноз о рубле от экспертов

Курс валют остается в центре внимания в контексте тех неожиданных изменений, которым он подвержен в последнее время буквально на регулярной основе.Банк России понизил на одну копейку официальные курсы основных мировых валют на субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря, а так же понедельник, 26 декабря. Доллар подешевел - до 60,85 рубля, евро - до 63,54 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник равна 62,0632 рубля.На Московской бирже ситуация не изменилась в виду прошедших выходных дней. Но ежели опираться на данные, которые были актуальны на вечер пятницы, то можно констатировать, что доллар и евро немного укрепились по отношению к рублю. В частности, "американец" подрос на 15 копеек, составив к тому моменту 61,12 рубля. Евро же повысилось на 28 копеек, закрепившись на отметке в 63,87 рубля.Нефтяные котировки, которые в последнее время стабильно растут, сегодня утром также демонстрируют положительную динамику. Баррель "черного золота" марки Brent вырос на 0,53 процента, составив 55,08 доллара.Специалисты с осторожностью дают прогнозы о будущем российской валюты в контексте наступающего 2017 года. В целом они уверены в стабильности рубля, хоть и поясняют, что остается очень много факторов, способных изменить курс рубля. В частности, дальнейшее ужесточение процентной политики ФРС США может неприятным образом сказаться на "деревянном".Несмотря на существенное снижение зависимости курса национальной валюты от цен на нефть, рубль остается крайне уязвимой к бегству капиталов с развивающихся рынков под влиянием рисков повышения ставок в США. Однако специалисты не исключают, что ноябрьское бегство инвесторов стало пиком панической реакции, и в дальнейшем процесс будет постепенно сходить на нет.Аналитики не исключает, что в первой половине 2017 года при условии очередного повышения ставки ФРС и под влиянием внешних выплат курс доллара может подняться в район 65 рублей, но со второй половины 2017 года "американец" может окончательно «закрепиться» ниже 60 руб.Что же касается ближайших перспектив, то по этому поводу можно сказать следующее: в понедельник большинство мировых фондовых рынков будут закрыты из-за праздника Рождества. На 26 и 28 декабря приходятся пиковые выплаты заканчивающегося налогового периода, что окажет рублю новую порцию поддержки.Эксперты склоняются к тому, что ежели нефть на текущей неделе будет торговаться на нынешнем уровне, то до конца года курс рубля будет варьироваться рядом с отметкой в 61 руб., тогда как евро - рядом с отметкой в 63,50 рубля. Начало недели, отмечают аналитики, представляет из себя хорошее время для покупки валюты, потому что ближе к новогодним праздникам вполне возможен небольшой отскок евро и доллара.

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