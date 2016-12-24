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Банки-агенты Татфондбанка разбросали вкладчиков по филиалам

Банки-агенты Татфондбанка разбросали вкладчиков по филиалам


Банки-агенты Татфондбанка разбросали вкладчиков по филиалам, потому фамилию, свою и родственников, стоит искать на сайте компании АСВ. Выбраны банки с высокой ликвидностью, готовых выдать деньги спонтанно без ущерба для своего фонда, а выдать на руки им предстоит 77 млн. рублей. Разные издания отмечают разных «лидеров», ведь сумма компенсаций не будет разделена равномерно на пять частей. Одни газеты пишут, что больше всего будет «отдуваться» «Сбербанк», другие отмечают «ВТБ24».

Газета «Советская Чувашия» на своих страницах «хоронит» «Татфондбанк», сетуя, что такая крепкая и мощная кредитная организация, вторая в стране по численности, пала за две недели. 15 декабря сайт банка сообщил, что у него проблемы с ликвидностью и с проводом платежей, и за две недели обанкротился. Хотя банк наращивал капитал, хотел за год увеличить бизнес, проводил конкурсы и обучал сирот финансовой грамотности. На Чувашии тоже отразились беды Татарстана: офисы закрылись для вкладчиков, будучи для заемщиков открытыми и работающими. Чуваши пронимают, что деньги им вернут, но банк они искренне жалеют.

Банки-агенты Татфондбанка разбросали вкладчиков по филиалам


Журналисты издания отмечают, что владельцы облигаций не понимают, на каком они свете. Заемщиками они не являются, но и вкладчиками – тоже. Тут есть свой нюанс: если облигация была выдана на определенное имя, то банки-агенты возместят сумму, зная имя держателя по паспорту, а облигации «на предъявителя» не попадают под страхование. Что касается организаций и фирм, которым надо платить зарплату, то для них существует определенная рабочая группа.


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