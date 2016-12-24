АСВ в «Татфондбанке»: рухнувший банк Татарстана потащил «ИнтехБанк» за собой

Рухнувший банк Татарстана «Татфондбанк» потащил «ИнтехБанк» за собой, — пишет издание newsru.com. С 23 декабря в «ИнтехБанке» работает временная комиссия и АСВ, поскольку ситуация с «Татфонбанком» больно ударила по имиджу других банков, среди них – вышеуказанная кредитная организация. Мотивы временной комиссии – стандартны: «неустойчивое» финансовое положение.
Сам банк долгое время скрывал, что его ЦБ отключил от общей системы банкоматов, а сейчас собирается заморозить счета. Еще 16 декабря речь шла о спасении банка, о его санации и оздоровлении. Всю прошлую неделю банк снижал лимит выдачи денег, с 50 тыс дошло до 10 тыс. рублей, но «ИнтехБанк» все просил население не паниковать, не читать лживые СМИ, а открывать у них счета под праздничные проценты. Только приход в банк АСВ и временной комиссии дал понять, что организация «тонет». Но если такие гиганты как «Татфондбанк» тонут, то что делать банкам поменьше? Их и санировать будет некому.
Лимитировать выдаваемые суммы вынуждены «Татагропромбанк» и «Тимер банк». Специалисты подозревают, что эти банки обвалятся следующим по «принципу домино». Получается, что скоро банки-агенты понадобятся «ИнтехБанку», хотя еле разобрались с теми, кто выплатит вкладчикам «Татфондбанка» компенсации. Их АСВ уже «раскидало» по пяти банкам по алфавиту.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163146-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.