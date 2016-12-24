АСВ в «Татфондбанке»: рухнувший банк Татарстана потащил «ИнтехБанк» за собой

Рухнувший банк Татарстана «Татфондбанк» потащил «ИнтехБанк» за собой, — пишет издание newsru.com. С 23 декабря в «ИнтехБанке» работает временная комиссия и АСВ, поскольку ситуация с «Татфонбанком» больно ударила по имиджу других банков, среди них – вышеуказанная кредитная организация. Мотивы временной комиссии – стандартны: «неустойчивое» финансовое положение.Сам банк долгое время скрывал, что его ЦБ отключил от общей системы банкоматов, а сейчас собирается заморозить счета. Еще 16 декабря речь шла о спасении банка, о его санации и оздоровлении. Всю прошлую неделю банк снижал лимит выдачи денег, с 50 тыс дошло до 10 тыс. рублей, но «ИнтехБанк» все просил население не паниковать, не читать лживые СМИ, а открывать у них счета под праздничные проценты. Только приход в банк АСВ и временной комиссии дал понять, что организация «тонет». Но если такие гиганты как «Татфондбанк» тонут, то что делать банкам поменьше? Их и санировать будет некому.Лимитировать выдаваемые суммы вынуждены «Татагропромбанк» и «Тимер банк». Специалисты подозревают, что эти банки обвалятся следующим по «принципу домино». Получается, что скоро банки-агенты понадобятся «ИнтехБанку», хотя еле разобрались с теми, кто выплатит вкладчикам «Татфондбанка» компенсации. Их АСВ уже «раскидало» по пяти банкам по алфавиту.

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