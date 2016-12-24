«Татфондбанк» последние новости на сегодня: вкладчиков раскидали по банкам по алфавиту

Агентство «Версия» сообщает: АСВ разбросало по банкам-агентам вкладчиков банка «Татфондбанк» по алфавиту. Банки, выплачивающие компенсацию по вкладам, не могут в равной мере обеспечить клиентов «Татфондбанка» страховкой, потому «львиная доля» в непростом деле выплат пришлась на «Сбербанк» и «ВТБ». «АК Барс», рассматривавший идею купить «Татфондбанк» и произвести слияние, взял себе только вкладчиков на К и Л.«Сбербанку» придется сложнее всего – лица, чьи фамилии начинаются от А до Й, по месту жительства должны выбрать филиал именно «Сбербанка». Туда надо явиться с 26 декабря с паспортом, написать заявление на получение компенсации по вкладу и акциям банка. «Россельхозбанк» обслуживает вкладчиков с фамилией на одну букву, М. «ВТБ24» вернет деньги вкладчиков с фамилиями Н-С, при том данная кредитная организация еще не отказалась официально санировать «Татфондбанк». «ФК Открытие» покроет вклады с Т по Я. Данный распорядок работает только в определенных городах, остальным придется обращаться только в «Сбербанк».Городов, которые обслуживаются по алфавитному принципу, 13. Среди них – Казань, Уфа — столица Татарстана, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Самара, Пермь и Саратов. Так же отдельно идут столицы России — Москва и Питер, Ярославль, Нижний Новгород, Ижевск. На данный момент стоит готовиться к тому, что «ИнтехБанк» повторит тот же сценарий.

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