Александр Новиков: бард и худрук будет находиться под домашним арестом

Бард и худрук Александр Новиков будет находиться под домашним арестом, — пишет сайт канала НТВ. Человек творческой профессии оказался в самом эпицентре скандала с пайщиками, застройщиками и подрядчиками – строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» было приостановлено. Аферу с паями и долями бард проворачивал с товарищем – Михаилом Шилимановым, бывшим замминистром экономики Екатеринбурга и области.65 человек вложили в строительство 160 млн. рублей, рассчитывая вскоре заиметь в Екатеринбурге жилье, но деньги перекочевали на счета исполнителя и чиновника, стройка стоит замороженная, пайщики остались ни с чем. Шесть лет о строительстве поселка не было сказано ни слова, лишь сейчас под домашний арест суд отправил фигурантов дела, а прокуратура начала рассматривать жалобы вкладчиков осенью прошлого года. Своей вины музыкант не признал. Застройщики якобы у барда взяли в аренду его участок земли, который принадлежал ему, сам Новиков ни у кого не у кого не украл ни копейки.Издание «Дни.ру» сообщает: бард не просто не признает свою вину, он еще и грозит разобраться с журналистами, которые его «оклеветали». Новиков словно не осознает, что его обвиняют в «мошенничестве в особо крупных размерах». Связями и знакомствами в кругах высокопоставленных людей Александр Новиков пользоваться не собирается, свой статус «порядочного» человека он восстановит сам, обвинив прессу в клевете.

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