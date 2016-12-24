Курс доллара на сегодня, 24 декабря 2016: прогноз экспертов о будущем рубля

Ситуация на валютном рынке продолжает развиваться по непредсказуемым зачастую сценариям в свете тех факторов, которые влияют на основные валюты, находясь не только в экономическом, но еще и в политическом русле.
Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на пятницу, 23 декабря. Доллар подешевел на 24 копейки - до 60,86 рубля, евро опустился на 4 копейки - до 63,56 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу равна 62,0774 рубля.
Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,74 рублей при покупке и 62,86 при продаже, курс евро в Сбербанке на 22 декабря 2016 равен 62,07 рублям при покупке и 65,57 при продаже.
Что касается Московской биржи, то здесь ситуация остановилась на два выходных дня. Согласно последним данным, которые актуальны на вечер пятницы, 23 декабря, доллар прибавил 15 копеек, достигнув отметки в 61,12 рубля, а евро поднялось на 28 копеек и остановилось на уровне 63,87 рублей.
Нефтяные котировки сохраняют динамику к росту. Ежели опираться на данные вчерашнего дня, то баррель "черного золота" марки Brent поднялась на 0,53 процента, составив 55,08 доллара.Прогноз курса доллара от экспертов
Рубль продолжает демонстрировать положительную динамику, на фоне более-менее стабильных цен на нефть. Специалисты отмечают, что дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом. В случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты.
Подпортить картину могут лишь данные Baker Hughes по числу активных буровых в США, которые ожидаются в начале следующей недели. За последние 14 дней их количество увеличилось на 33 штуки, и возможно это не предел.
Тем не менее, эксперты дают понять, что до конца года вряд ли что-то сможет сильно повлиять на курс рубля и в новый год он войдет неподалеку от текущих максимумов - в районе 61 рубля к доллару и 63,50-65 рубля к евро.
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