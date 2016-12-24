Курс доллара на сегодня, 24 декабря 2016: прогноз экспертов о будущем рубля

Ситуация на валютном рынке продолжает развиваться по непредсказуемым зачастую сценариям в свете тех факторов, которые влияют на основные валюты, находясь не только в экономическом, но еще и в политическом русле.Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на пятницу, 23 декабря. Доллар подешевел на 24 копейки - до 60,86 рубля, евро опустился на 4 копейки - до 63,56 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу равна 62,0774 рубля.Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,74 рублей при покупке и 62,86 при продаже, курс евро в Сбербанке на 22 декабря 2016 равен 62,07 рублям при покупке и 65,57 при продаже.Что касается Московской биржи, то здесь ситуация остановилась на два выходных дня. Согласно последним данным, которые актуальны на вечер пятницы, 23 декабря, доллар прибавил 15 копеек, достигнув отметки в 61,12 рубля, а евро поднялось на 28 копеек и остановилось на уровне 63,87 рублей.Нефтяные котировки сохраняют динамику к росту. Ежели опираться на данные вчерашнего дня, то баррель "черного золота" марки Brent поднялась на 0,53 процента, составив 55,08 доллара.Рубль продолжает демонстрировать положительную динамику, на фоне более-менее стабильных цен на нефть. Специалисты отмечают, что дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом. В случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты.Подпортить картину могут лишь данные Baker Hughes по числу активных буровых в США, которые ожидаются в начале следующей недели. За последние 14 дней их количество увеличилось на 33 штуки, и возможно это не предел.Тем не менее, эксперты дают понять, что до конца года вряд ли что-то сможет сильно повлиять на курс рубля и в новый год он войдет неподалеку от текущих максимумов - в районе 61 рубля к доллару и 63,50-65 рубля к евро.

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