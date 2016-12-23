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АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту?

АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту?


Газета «События» в Республике Татарстан бесплатно обучает людей забирать свои кровные из «Татфондбанка», который «обрушился». Пять банков, среди которых – очень богатый, успешный и ликвидный банк «АК Барс», вернут вкладчикам застрахованные ими вклады на 100%, но это относится только к сумме ниже 1,400 000 рублей. А кредиторам с более серьезными вкладами будет непросто вернуть то, что превышает лимит.

Издательство подчеркивает: вкладчиков разбросают по банкам-агентам, потому уже сегодня следует пройти на сайт www.asv.org.ru и найти там себя. Пять банков возместят все, но в разное время, по разным адресам, рассматривают заявления они тоже в разные сроки. Ажиотаж уменьшится ближе к февралю, но и встречать Новый Год без денег тоже не следует. Каждый агент будет рад помочь, рассчитывая на то, что вкладчик банкрота у него откроет новый счет. Максимум три дня длится рассмотрение заявления, потом деньги выдаются на руки, но лучше для банка-агента – если на новый счет уже в нем.

АСВ в «Татфондбанк»: когда удобнее всего забрать свои вклады по депозиту?


С предпринимателями будет сложнее, чем с вкладчиками – сообщают «События» со ссылкой на власти РТ. Им нужно зарплату выплатить, налоги заплатить. 22 декабря таким людям пообещали налоговые отсрочки, понимая ситуации, в дальнейшем с бизнесменами будут работать специальные группы. Такая рабочая группа разберется с каждым, трудясь без выходным и до последнего предпринимателя. Бизнес-омбудсмены открыли горячую линию для предпринимателей, которая работает до 31 декабря.


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