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«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк»

«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк»


ЦБ РФ, как сообщают «Ведомости», пытается санировать «Татфондбанк», но другим банкам невыгодно спасать банкрота от потопления. Банки-агенты и вовсе рассуждают, что пусть «Татфондбанк» поскорее потонет, а вкладчики достанутся им. «АК Барс», например, хочет компенсировать вклады клиентам «Татфондбанка», а покупать его вместе со всеми проблемами – не хочет.

РБК сообщает – два банка рассматривают вариант спасения «Татфондбанка», это ВТБ и «Открытие». «Открытие», правда, вероятнее всего откажется, передумав, а агент по выплате вкладов «ВТБ24» может и согласиться санировать конкурента. Татарстан в лице Рустама Минниханова устроил главам банков прием, где озвучил предложение спасти от банкротства «Татфондбанк», но никто не согласился быть санатором, спасая конкурента. О последних попытках санации пишет и сайт prokazan.ru, ссылаясь на «Ведомости«.

«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБ старается санировать «Татфондбанк»


Последняя надежда «Татфондбанка» — ВТБ, который может купить хорошие активы у потенциального банкрота. Свободных средств у Республики нет, а ЦБ без помощи властей Татарстана кредит «Татфондбанку» не даст. Банк, который по размеру активов значился в престижном рейтинге «Интерфакс-100» и занимал 45-ое место, сейчас почти банкрот, его последнее спасение – добрая воля банка ВТБ


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