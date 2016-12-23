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Курс доллара сегодня, 23 декабря, на бирже: что будет с рублем, прогноз экспертов

Курс доллара сегодня, 23 декабря, на бирже: что будет с рублем, прогноз экспертов
В последнее время валютные котировки приковывают повышенное внимание в свете изменений из-за улучшения позиций нефти на глобальном рынке. "Черное золото" дорожает, а следом за ним и российский рубль.

Сегодняшняя картина указывает на аналогичную ситуацию. Раннее утро ознаменовалось подорожанием рубля к доллару и евро. В частности, как следует из данных на 10:11 московского времени, на столичной бирже доллар опустился на 10 копеек, а европейская валюта потеряла одну копейки. Таким образом, они стоили 60,87 рубля и 63,58 рубля соответственно.

Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на пятницу, 23 декабря. Доллар подешевел на 24 копейки - до 60,86 рубля, евро опустился на 4 копейки - до 63,56 рубля.

В свою очередь стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу равна 62,0774 рубля.

Что касается стоимости "черного золота", которая оказывает давление на российскую валюту с каждым днем все сильнее, сегодня утром немного опустилась. В частности, данные на 10:30 мск указывают на снижение марки Brent на 0,04%, а именно до отметки в 54,77 доллара.

Прогноз экспертов о курсе доллара

Российская валюта продолжает демонстрировать уверенную динамику в сторону укрепления по отношению к доллару и евро, а происходит это в основном за счет подорожания нефти. Эксперты предрекают, что российская валюта сегодня увеличит свой отрыв из-за пресс-конференции президента Владимира Путина.

Оптимистичные высказывания о состоянии экономики внешней политике могут дать небольшой драйвер для роста национальной валюты. Кроме того, продолжает поддерживать рубль налоговый период, пиковые выплаты которого приходятся на 26 и 28 декабря.

Все эти события должны позволить российской валюте оставаться в районе 61 рубля, без существенных проседаний. По поводу евро можно прогнозировать следующее: вряд ли эта валюта опустится ниже 63,5 рублей.

Немного испортить картину могут лишь данные Baker Hughes по числу активных буровых в США, которые ожидаются в начале следующей недели. За последние 14 дней их количество увеличилось на 33 штуки, и возможно это не предел.


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