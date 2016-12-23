Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: прогноз экспертов о перспективах рубля

Ситуация на рынке валют продолжает оставаться в центре внимания неравнодушной общественности по той причине, что никто с уверенностью не может предсказать, каким образом она повернется даже в обозримой перспективе. Безусловно, какие-то прогнозы есть, но они не могут считать 100-процентными.Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем четверга на 4,82 копейки и составил 63,56 рубля, курс доллара на 23 декабря 2016 упал на 24,51 копейки - до 60,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,65 копейки и составила 62,07 рубля.В свою очередь ситуация на Московской бирже накануне демонстрировала стойкое укрепление российской валюты по отношению к основным зарубежным. В итоге, к моменту завершения торговой сессии 22 декабря, доллар просел на 21 копейку, а евро потеряло 20 копеек. Таким образом, они стоили на 23:43 мск 60,96 руб. и 63,60 руб. соответственно.Нефтяные котировки, которые росли на протяжении всего вчерашнего дня, ближе к его концу немного скорректировались в сторону снижения. На сегодняшнее утро стоимость "черного золота" марки Brent составляет 54,78 долларов.В настоящее время российская валюта продолжает демонстрировать усиление своих позиций. Однако подобная тенденция, как полагают эксперты, вряд ли сохранится в контексте длительной перспективы.Окидывая взором ближайшую перспективу, специалисты замечают, что курс доллара к рублю опустился ниже 61 рубля, чему способствует высокий уровень цен на нефть и разговоры о возможном смягчении антироссийских санкций со стороны США. Однако в декабре 2016 года положение российской валюты будет не таким стабильным из-за высоких рисков сезонной коррекции. Предположительно, курс валют может вернуться к уровню 63 рубля за доллар.Примечательной особенностью недели стал тот факт, что нефть выросла практически на 17 процентов - до 55-долларовой отметки. Конечно же, "черное золото" поддерживает отечественную валюту в нынешних непростых экономических реалиях.Одновременно с этим эксперты валютного рынка искренне надеются, что после того, как Дональд Трамп вступит в должность американского президента, случится долгожданное смягчение санкций и, как следствие, приток в Россию новых инвестиций. А вот возможный спрос на иностранную валюту из-за выплат по внешнему долгу ближе к концу года не самым лучшим образом скажется на курсе рубля.

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