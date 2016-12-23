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Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: прогноз экспертов о перспективах рубля

Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: прогноз экспертов о перспективах рубля
Ситуация на рынке валют продолжает оставаться в центре внимания неравнодушной общественности по той причине, что никто с уверенностью не может предсказать, каким образом она повернется даже в обозримой перспективе. Безусловно, какие-то прогнозы есть, но они не могут считать 100-процентными.

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем четверга на 4,82 копейки и составил 63,56 рубля, курс доллара на 23 декабря 2016 упал на 24,51 копейки - до 60,86 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,65 копейки и составила 62,07 рубля.

В свою очередь ситуация на Московской бирже накануне демонстрировала стойкое укрепление российской валюты по отношению к основным зарубежным. В итоге, к моменту завершения торговой сессии 22 декабря, доллар просел на 21 копейку, а евро потеряло 20 копеек. Таким образом, они стоили на 23:43 мск 60,96 руб. и 63,60 руб. соответственно.

Нефтяные котировки, которые росли на протяжении всего вчерашнего дня, ближе к его концу немного скорректировались в сторону снижения. На сегодняшнее утро стоимость "черного золота" марки Brent составляет 54,78 долларов.

Курс доллара: прогноз от экспертов о рубле

В настоящее время российская валюта продолжает демонстрировать усиление своих позиций. Однако подобная тенденция, как полагают эксперты, вряд ли сохранится в контексте длительной перспективы.

Окидывая взором ближайшую перспективу, специалисты замечают, что курс доллара к рублю опустился ниже 61 рубля, чему способствует высокий уровень цен на нефть и разговоры о возможном смягчении антироссийских санкций со стороны США. Однако в декабре 2016 года положение российской валюты будет не таким стабильным из-за высоких рисков сезонной коррекции. Предположительно, курс валют может вернуться к уровню 63 рубля за доллар.

Примечательной особенностью недели стал тот факт, что нефть выросла практически на 17 процентов - до 55-долларовой отметки. Конечно же, "черное золото" поддерживает отечественную валюту в нынешних непростых экономических реалиях.

Одновременно с этим эксперты валютного рынка искренне надеются, что после того, как Дональд Трамп вступит в должность американского президента, случится долгожданное смягчение санкций и, как следствие, приток в Россию новых инвестиций. А вот возможный спрос на иностранную валюту из-за выплат по внешнему долгу ближе к концу года не самым лучшим образом скажется на курсе рубля.


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