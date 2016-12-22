На сколько добавят пенсию в 2017 году

В условиях кризиса власти делают все для того, чтоб сократить финансовую нагрузку на государственный бюджет, и больше всего от подобных нововведений страдают пенсионеры, которые задумываются над тем, когда повысят пенсию в 2017 году и на сколько, последние новости по данному вопросу, откровенно говоря, неудивительны, поэтому поговорить об этом точно стоит.
Каким будет повышение?
Власти подписали документ, который определяет основы социальной политики, что касается и пенсионеров, на 2017-2019 года. В нем содержится информация по поводу того повышения пенсионных выплат и их индексирования, а также все нюансы, связанные с данным вопросом. Согласно законодательству, пенсии принято делить на страховые (государственные) и накопительные, первые являются обязательными, а за формирование вторых каждый россиянин отвечает самостоятельно. Недавно социальный блок правительства, лидером в котором является Ольга Голодец, предложил произвести повторную доиндексацию пенсионных выплат, ведь они прекрасно понимали того, что коэффициент в 5% просто не сможет покрыть инфляцию, и улучшить материальную сторону жизни населения. Однако дополнительных средств на проведение данного мероприятия в бюджете не оказалось, как раз по этой причине вопрос, касающийся того, насколько прибавят пенсию в 2017 году, является сегодня настолько актуальным.
В Минэкономразвития специалисты говорят о том, что они прекрасно видят как меняются цены и увеличивается стоимость коммунальных услуг, поэтому ни для кого не являются секретом то, что по справедливости, стоит увеличь уровень индексации гораздо больше, чем на 5%, пении должны возрасти на 20% и больше, но особенно сильно надеяться на данное изменение не стоит, ведь в любом случае в бюджете нет свободных средств на выполнение данного социального обязательства, и, вероятнее всего, в скором времени особенных изменений не предвидится. Обсуждая вопросы пенсионного довольствия, отдельно россияне интересуются тем, когда и насколько повысят пенсию военным пенсионерам в 2017 году, поэтому пару слов по данному вопросу стоит сказать отдельно. Точная сумма на проведение данного мероприятия из казны пока не выделена, но, согласно официальным прогнозам правительства, если повышение состоится, то он не превысить 10%, хотя, откровенно говоря, военные меньше всего в этом нуждаются, потому что их сегодня можно назвать одними из наиболее обеспеченных пенсионеров в стране.
Накопительная пенсия и ее особенности
Отдельного внимания также заслуживает накопительная пенсия, которую могут получать люди, которые родились позже 1967 года, главной особенностью данной выплаты считается то, что человек самостоятельно может выбрать тарификацию – размер накопления или сумму, которую работодатель будет сразу же перечислять на счет Пенсионного Фонда. Раньше высказывались неоднозначные мнения по поводу того, какой должны быть ставка, но недавно стало известно, что ее размер должен составить 6% (правда, данный уровень можно будет достигать постепенно). Более того, накопительные пенсионные начисления сейчас было принято перевести на добровольную основу, поэтому теперь от них можно отказаться путем написания соответствующего заявления (отсутствие письменного отказа станет причиной для того, чтоб пенсионер был зачислен в данную систему). Сегодня предполагает несколько способов повышения пенсионного капитала, поэтому вопрос о том, кому повысят пенсию в 2017 году и насколько, стоит обсуждаться с каждым человеком в отдельности. В чрезвычайных ситуациях, например, можно будет перечислять на пенсию по 20% ль зарплаты, однако поступать так можно будет только за пять лет до официального наступления пенсионного возраста (этот вопрос, кстати, тоже сегодня обсуждается в отдельности), а все остальные моменты стоит обсуждать в отдельности с представителями пенсионного фонда. Когда начался кризис, власти приняли решение о заморозке пенсионных выплат, и сегодня решено было продлить данное решение и дальше, причем если верить указу, то заморозка должны быть продолжена до 2019 года. Заморозка, по сути, снижает пенсионные выплаты гражданам, а при этом все освободившиеся средства направляются на финансирование каких-либо государственных вопросов.
Страховая пенсия
Страховая часть пенсионной выплаты сегодня не будет претерпевать никаких изменений, просто коэффициент расчета пенсионных баллов будет умножен на коэффициент индексации и все. Отдельное внимание необходимо уделить тому, когда повысят пенсию по потере кормильца в 2017 году, которую могут получать люди, оставшиеся без человека, который ранее обеспечивал их материальное благополучие (несовершеннолетние дети или инвалиды, например). Измененным условием является то, что для получения данной пенсии сегодня необходим стаж (хотя-бы однодневный), ведь только тогда будет разрешено рассчитывать на то, что Пенсионный Фонд согласится на осуществление данной выплаты.
Что известно про индексацию?
Недавно Дмитрий Медведев официально сказал о том, что власти планируют вернуться к достигнутой индексации на уровень инфляции, хотя недавно в правительстве и прозвучала информация о том, что индексацию можно просто заменить единовременной выплатой в сумме 5000 рублей, которую смогут могут получить, как работающие, так и не работающие пенсионеры. Вопрос о том, когда повысят социальную пенсию в 2017 году и на сколько, волнует огромное количество людей, и индексация в данном случае играет особенную роль, потому что от нее не планируют отказываться, и на сегодняшний день проведение данного мероприятия является практически единственным средством увеличения пенсионных выплат.
Известно, что инфляция в 2017 году составит примерно 8%, а индексирование социальных выплат власти решили провести на 5,5%, полагая, что этого умножения будет достаточно для того, чтоб покрыть удорожание продуктов питания и необходимых для жизни услуг. Однако социальный блок правительства предлагает просто заменить индексирование на 5,5% финансовой выплатой (5000 рублей), причем объясняется это тем, что данную сумму можно ощутить в руках, а размытую индексацию пенсионеры просто никаким образом не смогут ощутить. В общем, пока точная информация по этому вопросу отсутствует, потому что окончательного решения власти так и не смогли принять, поэтому необходимо просто следить за изменениями в этом вопросе и ждать окончательного решения властей. Стоит напомнить о том, то с начала кризиса пенсионные выплаты, по сути, не индексируются, потому что происходит это только на бумаге, причем особенно сильно это касается именно работающих пенсионеров. Однако пришло время исправлять данную ситуацию, ведь только так можно надеяться на положительные изменения и нормализацию всех слое россиян.
Краткий вывод…
Руководитель Банка России недавно сделала заявление о том, что реформы пенсионной системы, которые произойдут 2017 году, принесут россиянам исключительно положительные изменения. И хотя о том, насколько добавят пенсию в 2017 году, пока конкретной информации нет, можно надеяться, что власти позаботятся о том, чтоб ничего плохого с пенсионерами точно не произошло. Известно, что государственная пенсия точно не пропадет, потому что она представляет собой определенную социальную гарантию того, что человек сможет рассчитывать на то, что е него будут деньги на употребление своих базовых потребностей после уходя на пенсию. Точно можно сказать, что пенсия будет состоять из страховой части и накопительной, то есть пенсионного капитала, поэтому уже сегодня каждый пенсионер сможет оказывать влияние на размер своих последующих выплат, и это уже является неплохой новостью, потому что жаловаться, впоследствии, можно будет только на самого себя. Нюансом можно считать то, что за последующие несколько лет пенсионные взносы большинства граждан вырастут с до 6%, которые будут расходоваться исключительно для формирования накопительного «фонда старости» и еще 22% будут официально перечисляться в пенсионный Фонд, ведь они идет в счет формирования страховой части пенсионных выплат.Таким образом, практически 30% заработной платы придется ежемесячно отдавать государству, а делать этого никто не хочет, что и является основной проблемой современности, которую обязательно нужно решать.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162729-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.