Сегодня многие интересуются тем, какой будет налог на отдых в России 2017, последние новости, касающиеся данного вопроса, радуют немногих, ведь после долгих размышлений власти решили, что отдыхающие будут платить курортный сбор.Инициатором законопроекта стал Владимир Путин, согласно словам которого, подобный сбор действует уже в разных государствах и никто из их жителей на него не жалуется, а пользу государству он приносит.
Условия налогового сбора
Президент дал указания правительству в срок до первого марта 2017 год (как раз с этого времени налог и начнет действовать) разработать комплекс мероприятий, которые могут обеспечить приток капиталовложений в курортную сферу деятельности. Параллельно планируется разработать систему объективной оценки функционирования пансионатов и санаториев, повысив качество, предоставляемых ими услуг, причем бонусом проведения такого мероприятия станет то, что после этого можно будет продвигать их на мировом рынке туризма. Точная величина данного сбора пока неопределенна, однако, согласно предварительным данным, максимальный налог на отдых в России 2017 — 100 руб за день. Предварительные подсчет экспертов позволяют предположить то, то такой сбор поможет привлечь в государственный бюджет страны около 700 миллионов рублей, однако льготники, которые смогут избежать его уплаты, в законопроекте также указаны, следовательно, некоторые категории граждан смогут и дальше не переживать по поводу его уплаты. Целевым назначением сбора является то, то за счет полученных от уплаты налога средств власти планируют улучшить привлекательность курортов для отдыхающих, улучшить качество туристических услуг, модернизировать инструктору курортных городов и реконструировать памятники. Необходимость во введении данного сбора имеется, потому что сегодня на территории России насчитывается почти 2 тысячи курортных комплексов, больше 40% из которых наработают из-за того, что отсутствуют необходимые условия, и на их восстановление необходимо 35 миллиардов рублей, получить которые можно будет только путем введения налога. Сложностью является то, что о том, как вычитается налог на отдых в России в 2017 году, пока никто не распространяется, но к началу курортного сезона данная информация появиться в общем доступе.
Что говорят эксперты?
Председатели продвинут туристических агентств считают, что туристический сбор можно вводить только если он не будет превышать 100 рублей, потому что в случае его превышения он может стать причиной ной значительного повышения материальной нагрузки на отдыхающих. Они также говорят о том, что въездной туризм на территорию РФ развит слабо, поэтому рассчитывать на то, что налоговые сборы с иностранцев будут большими, никто не советует. Существуют и такие эксперты, которые считают, что для россиян его необходимо вводить с очень аккуратно, потому что если налог будет слишком большим, то россиянам будет просто невыгодно отдыхать на территории своей страны, ведь за такие же деньги можно будет рассчитывать на покупку путевки для путешествия за рубеж. Однако и здесь присутствуют нюансы, ведь власти предлагают следующим пунктом ввести налог на вылет заграницу (причем платить придется и за туристические, и за служебные поездки). Финансовые средства в данном случае будут использованы на восстановление или постройку новых аэропортов и взлетных полос, но, соответственно, такой закон вызовет подорожание туристических путевок.
В общем, в любом случае избежать уплаты налогового сбора не получится, поэтом нужно просто подготовиться к изменениям в функционировании налоговой системы, и постараться быстрее к ним привыкнуть.108.162.219.160
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