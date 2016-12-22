Новые кассовые аппараты с 2017 года последние новости

Нововведения 2017 года

стоимость новых кассовых аппаратов с 2017 года, которая будет запредельно высокой, и, естественно, предпринимателям придется оплачивать покупку данного устройства самостоятельно.



Обязательно ли покупать новые кассовые аппараты?

Какими будут штрафы?

Преимущества нововведений

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Покупатели теперь смогут получать чеки в электронном виде, и это также можно считать преимуществом, потому что храниться такие документы будут намного дольше, значит их можно будет применять в качестве доказательства. Единственным недостатком является толькоОднако про бумажные чеки также никто не забывает, потому что в электронном виде данный документ будет носить дополнительное «приложение». Сведения обо всех продажах будут передаваться в налоговую инспекцию, но для осуществления данной деятельности у предпринимателя должна быть лицензия, а сервер, через который будет работать оборудование, в обязательном порядке должен быть оснащен модулем криптозащиты (позволит обезопасить информацию). Фискальный аппарат сначала шифрует информацию, а после этого передает ее в налоговую инспекцию, и практически такой же механизм имеет возврат товара.Все модели оборудования придется поставить на учет, а их покупка, о чем уже упоминалось выше, ляжет на плечи предпринимателя. С начала года использовать данное оборудование придется всем предпринимателям, причем даже тем, кто раньше не пользоваться кассовыми аппаратами. Единственным отступлением является то, что те предприниматели, которые не могут передавать данные о продажах в онлайн-режиме (из-за отсутствия интернета) смогут фиксировать продажи на специальном накопителе, после чего передавать их налоговую (список городов, в которых разрешена данная система, представлен на сайте правительства). Стоимость оборудования на сегодняшний день до конца неопределенна, но уже сегодня все знают о том, что низкой ее назвать не получится.Законопроект также позволяет не использовать кассовое оборудование при покупке газет, журналов, а также при организации разносной торговли или мелкооптовой продаже овощей и фруктов.Создан специальный резерв, где будет производиться фиксирование всех моделей оборудования, что позволит существенно снизить риск теневого использования ККТ. И особенно удобным для владельца бизнеса может стать то, что регистрациюможно будет пройти в режиме-онлайн, что избавит человека от необходимости сбора соответствующей документации и пребывания в очередях.

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