Новые кассовые аппараты с 2017 года последние новости

Правительство страны подготовило для россиян огромное количество изменений, которые коснуться разных сфер деятельности граждан государства. Одним из изменений стало введение новых кассовых аппаратов с 2017 года, которые позволят седлать сферу торговли более безопасной, как для покупателей, так и для собственников бизнеса, прибыль которых после этого должна возрасти.
Нововведения 2017 года
Представители власти приняли законопроект о том, что процесс использования ККТ стал проще, причем простота должна выражаться не только в процессе приобретения подобного устройства, а и постановки его на учет. Главным нововведением станет перевод процесса контроля в электронную форму, что позволит снизить документооборот и существенно облегчит работу налоговой инспекции. Покупатели теперь смогут получать чеки в электронном виде, и это также можно считать преимуществом, потому что храниться такие документы будут намного дольше, значит их можно будет применять в качестве доказательства. Единственным недостатком является только стоимость новых кассовых аппаратов с 2017 года, которая будет запредельно высокой, и, естественно, предпринимателям придется оплачивать покупку данного устройства самостоятельно.
Современны кассовые аппараты будут передавать информацию в специализированные органы контроля при помощи интернета, при этом они будут оснащены новыми операторами фискальных данных, которые будут фиксировать данные в режиме онлайн. Однако про бумажные чеки также никто не забывает, потому что в электронном виде данный документ будет носить дополнительное «приложение». Сведения обо всех продажах будут передаваться в налоговую инспекцию, но для осуществления данной деятельности у предпринимателя должна быть лицензия, а сервер, через который будет работать оборудование, в обязательном порядке должен быть оснащен модулем криптозащиты (позволит обезопасить информацию). Фискальный аппарат сначала шифрует информацию, а после этого передает ее в налоговую инспекцию, и практически такой же механизм имеет возврат товара.
Обязательно ли покупать новые кассовые аппараты?
Многие интересуются информацией о том, являются ли обязательными новые кассовые аппараты с 2017 года, последние новости говорят о том, что поправки, связанные с изменениями в данном вопросе, уже приняты, поэтому каждый предпринимать должен приобрести и научиться пользоваться данным оборудованием. Все модели оборудования придется поставить на учет, а их покупка, о чем уже упоминалось выше, ляжет на плечи предпринимателя. С начала года использовать данное оборудование придется всем предпринимателям, причем даже тем, кто раньше не пользоваться кассовыми аппаратами. Единственным отступлением является то, что те предприниматели, которые не могут передавать данные о продажах в онлайн-режиме (из-за отсутствия интернета) смогут фиксировать продажи на специальном накопителе, после чего передавать их налоговую (список городов, в которых разрешена данная система, представлен на сайте правительства). Стоимость оборудования на сегодняшний день до конца неопределенна, но уже сегодня все знают о том, что низкой ее назвать не получится. Отдельное внимание необходимо уделить тому, что кассовые аппараты с 2017 года для ИП будут обязательными, но юридическим лицам ни не нужны. Законопроект также позволяет не использовать кассовое оборудование при покупке газет, журналов, а также при организации разносной торговли или мелкооптовой продаже овощей и фруктов.
Какими будут штрафы?
Всем предпринимателям и торговым организациям стоит заранее позаботиться о покупке нового кассового оборудования, потому что в обратном случае стоит подготовиться к штрафам, которые прописаны нормами законодательства. В случае отсутствия кассового оборудовании организация заплатит минимум 30 000 рублей (максимум – три четверти части от суммы расчета), при повторном нарушении норм законодательства штраф может составить один миллион. Учитывая то, что введены новые кассовые аппараты с 2017 года для ООО, и если сравнить штрафы в случае их отсутствия в организации со штрафами для юридических лиц, то для первых они будут гораздо больше.
Преимущества нововведений
Главным преимуществом новых кассовых аппаратов можно считать то, что в современное время они будут функционировать еще и в электронном формате. Фискальные накопители в оборудовании будут меняться каждые 13 месяцев (через 36 месяцев менять их придется упрощенцам). Создан специальный резерв, где будет производиться фиксирование всех моделей оборудования, что позволит существенно снизить риск теневого использования ККТ. И особенно удобным для владельца бизнеса может стать то, что регистрацию ККТ можно будет пройти в режиме-онлайн, что избавит человека от необходимости сбора соответствующей документации и пребывания в очередях.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162720-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.