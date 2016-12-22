Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году

В 2017 году в системе уплаты страховых взносов произойдут кардинальные изменения. Теперь этот процесс администрирует Налоговая служба. Осталось выяснить: есть ли необходимость подавать какую-либо отчетность в Пенсионный фонд? Кого коснется эта обязанность? В какие сроки и как подается ежемесячная отчетность в ПФР с 2017 года: последние новости в статье.
Отчетность по застрахованным лицам
Со второго квартала текущего года была введено правило, обязывающее организации и индивидуальных предпринимателей предоставлять в Пенсионный фонд отчетность СЗВ-М. Цель этого отчета — отражение сведений о лицах, трудящихся по договорам в качестве работников организации. Это могут быть договоры:
трудовые
договоры авторского заказа
оказания услуг
выполнения работ
договоры об исключительных правах на произведения
лицензионные
издательские
Если дело касается трудовых договоров, то отчетность по лицам, с которыми эти договоры заключены, должна предоставляться не зависимо от того, выполнялись ли рабочие обязанности в отчетном периоде. Даже не имеет значения то, производились ли в отчетный период выплаты. Если работник находился в отпуске, данные также должны быть направлены в ПФР.
Когда не нужно подавать информацию?
Сведения о застрахованных лицах могут не подаваться лишь в нескольких случаях:
за отчетный период в организации не осуществлялась хозяйственная деятельность, а наемные лица отсутствуют, договоры с ними не действуют
в организации нет никаких сотрудников, кроме самого учредителя. При этом, учредитель должен быть единственным
на общем собрании членов кооператива или товарищества произошло избрание председателя, и договор на исполнение обязанностей с ним не заключался
Правила предоставления сведений
Форма ежемесячной отчетности в ПФР с 2017 года в России будет содержать лишь информацию о фамилии, имени и отчестве застрахованного лица, реквизиты его «зеленого» пластикового свидетельства (СНИЛС), а также номер налогоплательщика (ИНН). Если же у сотрудника он отсутствует, эта графа остается пустой. Для назначения санкций в виде штрафов за передачу неполных сведений это не является. Сведения нужно передавать в ПФ России, который находится по месту регистрации ответственного лица. При наличии у организации подразделений, отчетность ПФР зависит от того, имеются ли у них собственные реквизиты. Если подразделению выделены свои счета, то отчет будет сдаваться по месту его нахождения. Если же нет — данные подаются головным подразделением, согласно месту его регистрации.
Во избежание бумажной волокиты и беспорядка, действует такое правило: если штат организации состоит из 25 и менее сотрудников, то отчет можно сдать на физическом носителе (бумаге), лично. Если же количество штатных единиц превышает 25, такой отчет можно сдать только посредством мультимедиа. Причем, требование это строгое и в случае его несоблюдения налагается штраф размером в тысячу рублей. Важно: если работодатель занимается сбором сведений о работниках и их проверкой, он обязан соблюдать требования о защите персональных данных и не допускать ситуацию, когда сведения о работнике становятся видимыми для других.
Сроки подачи данных
При нарушении срока сдачи отчета также налагаются штрафы: от 500 рублей на организацию. В каких числах нужно сдавать сведения? Подавать данные необходимо до наступления 15 числа месяца, следующего за периодом, по которому сдается отчетность. В случае когда 15 число приходится на нерабочий день, срок сдвигается до наступления первого буднего дня.
Как заполнить бланк?
Рассмотрим подробнее, что представляет собой ежемесячная отчетность в ПФР с 2017 года в РФ, бланк отчета поделен на 4 блока:
Реквизиты отчитывающегося лица (будь то ИП, или организация): юридический адрес, номер регистрации в фонде, ИНН, КПП.
Во втором разделе следует указать период отчетности. Цифры соответствуют месяцам: 03 — это март, а 12 — соответственно, декабрь.
Укажем тип формы: исходная (подача осуществляется впервые), дополняющая (цель: скорректировать уже направленные данные или отменяющая (полностью аннулирует ранее поданные сведения).
Четвертый раздел состоит из сведений о работниках (ФИО, СНИЛС, ИНН)
За ошибки, сделанные во время заполнения данных, тоже взыскивают штрафы. Так, цена одной орфографической ошибки составит 500 рублей, а если их, скажем, 5, то это уже 2500 рублей. Будьте внимательны! С наступлением 2017 года вся страховая отчетность будет проходить через ФНС — таковы свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году. Усовершенствованная система сдачи отчетов должна стать менее обременительной для работодателей. Уменьшилось количество подаваемых документов, изменился контрольный орган, проверяющий сведения. Станут ли такие правила действительно применимыми и удобными, покажет лишь практика.
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