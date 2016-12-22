Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году

ежемесячная отчетность в ПФР с 2017 года: последние новости в статье.



Отчетность по застрахованным лицам

трудовые

договоры авторского заказа

оказания услуг

выполнения работ

договоры об исключительных правах на произведения

лицензионные

издательские

Когда не нужно подавать информацию?

за отчетный период в организации не осуществлялась хозяйственная деятельность, а наемные лица отсутствуют, договоры с ними не действуют

в организации нет никаких сотрудников, кроме самого учредителя. При этом, учредитель должен быть единственным

на общем собрании членов кооператива или товарищества произошло избрание председателя, и договор на исполнение обязанностей с ним не заключался

Правила предоставления сведений

Сведения нужно передавать в ПФ России, который находится по месту регистрации ответственного лица. При наличии у организации подразделений, отчетность ПФР зависит от того, имеются ли у них собственные реквизиты. Если подразделению выделены свои счета, то отчет будет сдаваться по месту его нахождения. Если же нет — данные подаются головным подразделением, согласно месту его регистрации.



Сроки подачи данных

При нарушении срока сдачи отчета также налагаются штрафы: от 500 рублей на организацию. В каких числах нужно сдавать сведения? Подавать данные необходимо до наступления 15 числа месяца, следующего за периодом, по которому сдается отчетность. В случае когда 15 число приходится на нерабочий день, срок сдвигается до наступления первого буднего дня.



Как заполнить бланк?

Реквизиты отчитывающегося лица (будь то ИП, или организация): юридический адрес, номер регистрации в фонде, ИНН, КПП.

Во втором разделе следует указать период отчетности. Цифры соответствуют месяцам: 03 — это март, а 12 — соответственно, декабрь.

Укажем тип формы: исходная (подача осуществляется впервые), дополняющая (цель: скорректировать уже направленные данные или отменяющая (полностью аннулирует ранее поданные сведения).

Четвертый раздел состоит из сведений о работниках (ФИО, СНИЛС, ИНН)

С наступлением 2017 года вся страховая отчетность будет проходить через ФНС — таковы свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году. Усовершенствованная система сдачи отчетов должна стать менее обременительной для работодателей. Уменьшилось количество подаваемых документов, изменился контрольный орган, проверяющий сведения. Станут ли такие правила действительно применимыми и удобными, покажет лишь практика.



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Осталось выяснить: есть ли необходимость подавать какую-либо отчетность в Пенсионный фонд? Кого коснется эта обязанность? В какие сроки и как подаетсяЦель этого отчета — отражение сведений о лицах, трудящихся по договорам в качестве работников организации. Это могут быть договоры:Даже не имеет значения то, производились ли в отчетный период выплаты. Если работник находился в отпуске, данные также должны быть направлены в ПФР.Во избежание бумажной волокиты и беспорядка, действует такое правило:Причем, требование это строгое и в случае его несоблюдения налагается штраф размером в тысячу рублей.

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