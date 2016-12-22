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«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги

«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги


Как стало известно, ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги на санацию, он ввел в банке временную комиссию, а вкладами населения займется АСВ. Издание «Полит. ру» пишет, что проблемы у «Татфондбанка» начались после того, как облигации банка «Пересвет» обесценились, а на фоне не ликвидности банка началась паника. ЦБ РФ не допустил, чтоб у «Татфндбанка» возникли новые долги, и потому не стал одалживать те 9-10 млрд., которые просил банк Татарстана.

Издание rns.online сообщает, что паника вокруг банковской системы Татарстана из-за обвала «Татфондбанкам» привела к недоверию к банкам Республики. Банки-агенты пока в недееспособности никто не обвиняет, а в ликвидности «ИнтехБанка» и нескольких банков сомневаются. «ИнтехБанк» не дает на руки больше 10 тыс. рублей в день, а «Алтынбанк» пока обслуживает кредитные и пластиковые карты, но товары и услуги не оплачивает. По всем банкам Татарстана так или иначе прошлось бедственное положение банка, эффект домино остановить будет непросто.

«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги


«АК Барс» — надежный и ликвидный банк, банк-агент, его финансовое положение не пошатнется даже в связи с банкротством «Татфондбанка». В банке достаточно средств – валюты, рублей, ценных бумаг, чтобы вернуть вклады по депозитам, «АК Барс» может на сегодня похвастаться тем, что его мгновенная ликвидность выше минимальной в восемь рез. Банк рассчитывает, что клиенты «Татфондбанка» останутся в нем и откроют счета.108.162.219.160


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