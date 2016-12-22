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АСВ в «Татфондбанке» объявило, кто выиграл конкурс банков-агентов

АСВ в «Татфондбанке» объявило, кто выиграл конкурс банков-агентов


Конкурс банков-агентов, объявленный АСВ, смогли выиграть только самые крепкие и ликвидные организации Республики Татарстан. «Московский комсомолец» пишет, что с 26 декабря банки-агенты начинают выплачивать компенсации, так что если поторопиться, то можно к Новому Году забрать свои деньги. Но лучше не торопиться: пять банков выплатят деньги за три месяца, и очереди меньше всего будут в феврале, в конце термина выплат.

Банков выбрали именно пять, чтоб они быстро, надежно и комфортно распределили между собой вкладчиков «Татфондбанка» и быстро все выплатили. Унести из банка сразу после известия о его неликвидности удалось только 10% вкладов населения, а остальным банк должен около 50 млн. рублей. Банки «ВТБ 24», «Россельхозбанк», самый надежный банк республики «АК Барс» и «ФК Открытие» выплатят застрахованные вклады меньше 1.4 млн. рублей. Сумма, которая больше этого лимита, будет компенсироваться долго и с боем.

АСВ в «Татфондбанке» объявило, кто выиграл конкурс банков-агентов


«Ведомости» сообщают: «Татфондбанк» просил у ЦБ деньги, чтоб не «уйти на дно», но основной банк России не стал спасать тонущую кредитную организацию, потому дошло до временной комиссии. Проблемы с ликвидностью у банка начались из-за банкротства банка «Пересвет», облигациями которой обладал «Татфондбанк». Сейчас «Татфондбанк» имеет право требовать деньги с должников по их кредитам и ипотекам, потому что они брали в долг, а не доверяли свои средства кредитной организации.108.162.219.160


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