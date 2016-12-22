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Банки-агенты для «Татфондбанка» определены и готовы к выплатам

Банки-агенты для «Татфондбанка» определены и готовы к выплатам


Банки-агенты для «Татфондбанка» определены и готовы к выплатам, — информирует татарстанцев «Вечерняя Казань». Основной агент – «АК Барс», который наотрез не хочет быть сонатором банкрота. Его глава признавался Татарским СМИ, что, во-первых, платить по чужим счетам сам не собирается, а во-вторых, рассчитывает увидеть вкладчиков у себя в кредитной организации. Банк, способный стать агентом, честен, надежен и стабилен.

Помимо «АК Барса» выплачивать компенсации только по паспорту будут «ВТБ 24», «Россельхозбанк», «Сбербанк» и банк «ФК Открытие». Вскоре АСВ поместит у себя на сайте информацию о режиме, месте и условии выплат, но рекомендуется начинать войну за свои кровные ближе к февралю, потому что выплата страховки продолжается месяца три. Заявление учиться писать заранее не нужно: клерки в отделении банка-агента быстро научат писать заявление о возвращении вклада. Что касается банка «Татфондбанк», то он деньги только принимает от должников по кредитам, но никому ничего не выдает на руки. Его счета заморожены, но ипотеку не прощает даже прогоревшая кредитная организация.

Банки-агенты для «Татфондбанка» определены и готовы к выплатам


Издание «Бизнес Онлайн» заявляет: падение «Татфонбанка» бросило тень на ряд других банков, которые не стали агентами и потому боятся за свой имидж. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин заявил, что «эффекта домино» не будет, свои деньги в банке хранить выгоднее, чем дома, хотя соцсети «накаляют ситуацию». Власти не смогли спасти «Татфондбанк», но стараются сохранить репутацию татарских банков.108.162.219.160


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