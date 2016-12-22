какая будет госпошлина за регистрацию брака в 2017 году, ведь количество браков в стране в последнее время существенное увеличилось, и россияне предпочитают заранее искать информацию о том, сколько им нужно будет заплатить за оказание данной услуги.



Каким будет размер госпошлины?

Дополнительные услуги ЗАГСа

Европейская регистрация в свою очередь подразумевает выездную церемонию с подношением колец, шампанским, музыкой и красивым текстом регистрации, поэтому заплатить за нее приходится около 3000 рублей (украшение местности в данную стоимость не входит). Стоимость праздничных услуг зависит также от того, в какой день производится регистрации (праздничный день обходится дороже).



Особенности госпошлины за регистрацию брака

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Сегодня многие интересуются тем,Сразу стоит сказать, что оплата данного налогового взноса для каждого россиянина остается обязательной и его размер может устанавливать только законодательство РФ.Государственной пошлиной называется плата за любую, оказываемую государственным органом услугу, в данном случае, имеется ввидуПредыдущее повышение платы за госуслуги, связанные с официальной регистрацией брака, было проведены еще год назад, когда, согласно законодательствуПара вносит плату в двойном размере (за каждого человека в отдельности), поэтому суммарно сумма достигаети госпошлина за бракосочетание в 2017 году останется прежней. Вышеуказанная сумма уплачивается за собственно процесс регистрации и последующее свидетельство о браке, в случае, если молодожены откажутся от регистрации, возвращать им денежные средства никто не будет.В современное время оплачивать впринято не только собственно процесс регистрации, а еще и праздничные услуги, но фирмы, которые к ним относятся, считаются частными или коммунальными предприятиями, следовательно, расценки на услуги они устанавливают самостоятельно (государство не имеет право оказывать на них влияние).Расценки на праздничные услуги зависят собственно от мероприятия, которое обычно проводят в обычном (классическом) или европейском стиле.Отдельный акцент стоит дополнительно сделать на том, что сумма госпошлины за регистрацию брака в 2017 году в зависимости от региона меняться не будет, при этом платеж является единственным и проходит в одной квитанции, но без этого документа власти не будут иметь право на проведение данного мероприятия.Законодательство России говорит о том, что случае, если один член пары будет болен, и на момент регистрации он будет находиться в больнице, сотрудникбудет обязан провести церемонию совершенно бесплатно (в случае отказа представителя госоргана можно обращаться в). Однако стандартную государственную пошлинузаплатить придется, причем оплата производится через специальный терминал.

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