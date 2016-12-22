Государственный услуги, предоставляемые наделению, никто не сможет назвать бесплатными, ведь в соответствии с законами Российской Федерации он требуют специальной платы, которая носит название госпошлины. Сегодня многие интересуются тем, какая будет госпошлина за регистрацию брака в 2017 году, ведь количество браков в стране в последнее время существенное увеличилось, и россияне предпочитают заранее искать информацию о том, сколько им нужно будет заплатить за оказание данной услуги.
Каким будет размер госпошлины?
Оплатить государственную процедуру регистрации брака придется еще до того, как данное событие произойдет, потому что госпошлина за регистрацию брака уплачивается еще не этапе подачи заявления. Сразу стоит сказать, что оплата данного налогового взноса для каждого россиянина остается обязательной и его размер может устанавливать только законодательство РФ. Государственной пошлиной называется плата за любую, оказываемую государственным органом услугу, в данном случае, имеется ввиду ЗАГС. Предыдущее повышение платы за госуслуги, связанные с официальной регистрацией брака, было проведены еще год назад, когда, согласно законодательству РФ, их стоимость возросла с 200 до 350 рублей. Пара вносит плату в двойном размере (за каждого человека в отдельности), поэтому суммарно сумма достигает 700 рублей, и госпошлина за бракосочетание в 2017 году останется прежней. Вышеуказанная сумма уплачивается за собственно процесс регистрации и последующее свидетельство о браке, в случае, если молодожены откажутся от регистрации, возвращать им денежные средства никто не будет.
Дополнительные услуги ЗАГСа
В современное время оплачивать в ЗАГСе принято не только собственно процесс регистрации, а еще и праздничные услуги, но фирмы, которые к ним относятся, считаются частными или коммунальными предприятиями, следовательно, расценки на услуги они устанавливают самостоятельно (государство не имеет право оказывать на них влияние). Расценки на праздничные услуги зависят собственно от мероприятия, которое обычно проводят в обычном (классическом) или европейском стиле. Обычная регистрация производится под марш Мендельсона в присутствии гостей собственно в помещении ЗАГСа и стоит она примерно 500-2000 рублей, в зависимости от месторасположения госструктуры (если пара ничего не платит, то регистратор просто зачитывает стандартный текст и пара ставит подписи в документе). Европейская регистрация в свою очередь подразумевает выездную церемонию с подношением колец, шампанским, музыкой и красивым текстом регистрации, поэтому заплатить за нее приходится около 3000 рублей (украшение местности в данную стоимость не входит). Стоимость праздничных услуг зависит также от того, в какой день производится регистрации (праздничный день обходится дороже).
Особенности госпошлины за регистрацию брака
Законодательство РФ предусматривает отмену государственной пошлины для малоимущих граждан, ветеранов и героев РФ, но они должны будут предоставить служителям ЗАГСа соответствующий пакет документов. Отдельный акцент стоит дополнительно сделать на том, что сумма госпошлины за регистрацию брака в 2017 году в зависимости от региона меняться не будет, при этом платеж является единственным и проходит в одной квитанции, но без этого документа власти не будут иметь право на проведение данного мероприятия. Законодательство России говорит о том, что случае, если один член пары будет болен, и на момент регистрации он будет находиться в больнице, сотрудник ЗАГСа будет обязан провести церемонию совершенно бесплатно (в случае отказа представителя госоргана можно обращаться в Роспотребнадзор). Однако стандартную государственную пошлину в размере 700 рублей заплатить придется, причем оплата производится через специальный терминал.
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