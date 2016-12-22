Какой будет транспортный налог в ХМАО на 2017 год

Система транспортного налогообложения претерпевает сегодня ряд существенных изменений, поэтому тем, каким будет транспортный налог в ХМАО на 2017 год, интересуются многие граждане. Налог ХМАО считается региональным, и его контролем будут заниматься местные власти, однако об изменениях, которые коснутся всей систему налогообложения в принципе, поговорить стоит.
Общая информация
Региональные налоги контролируются местной властью, но законодательно их расчет опирается на общепринятые правила налогообложения, которые власти в последнее время начали часто менять. Общепринятые нормы налога устанавливаются представителями власти на федеральном уровне, но они оставляют за региональной властью право не делать их в десять раз больше. Отдельно необходимо уделить внимание тому, что размер налоговых выплат зависит от количества лошадиных сил, более того, во многом именно от этого зависит предельная налоговая сумма, ведь мощность транспортного средства умножается на законодательно установленную ставку. Мощность транспортных средств, превышающая показатель в 150 лошадиных сил, заставляет представителей налоговой системы рассчитывать налог по другим правилам поэтому налоги на авто по лошадиным силам 2017 в ХМАО будут насчитывать неодинаково. И нужно сказать о том, что более конкретные данные по этому вопросу можно будет получить только у представителей местной власти. Информация в законопроекте о транспортном налоге говорит, что автовладельцы обязаны после официальной замены своего двигателя сообщить о произведенных манипуляциях в органы ГБДД и получать у них документ, который подтверждает их проведение. Именно мощность повлияет на размер налога, поэтому тянуть с проведением данного мероприятия не стоит, тем более, власти все-таки имеют возможность округлить первоначальную сумму в большую сторону (естественно, речь идет о копейках, прибавить несколько сотен рублей квитанции никто не сможет).
Как производятся расчеты?
Власти озаботились удобством расчета налоговых выплат для населения, поэтому они создали калькулятор транспортного налога ХМАО 2017 – онлайн-программу, которая производит расчеты налоговых выплат самостоятельно. Использовать программу достаточно просто, ведь нужно всего лишь ввести в соответствующие графы онлайн-калькулятора соответствующие данные, а после чего нажать кнопку расчетов. Ханты-Мансийский округ отличается достаточно низкими финансовыми ставками, поэтому в среднем владельцы транспортных средств будут платить около 1500 рублей в год, хотя москвичи взимают за проведение подобной манипуляции в 2-3 раза больше. Рассчитать размер выплаты без квалифицированной помощи точно не получится, ведь для этого необходимо будет узнать массу нюансов, в то время как калькулятор станет отличным помощников в расчетах для россиян и не позволит сделать много ошибок. Особое внимание в калькуляторе стоит уделить марке транспортного средства, мощность и регион, где оно стоит на регистрации, оставшуюся работу программа с легкостью сделает самостоятельно. Квитанции на выплату владельцы автомобилей получат весной, но заплатить за них придется до середины лета, хотя за просроченные платежи владелец автомобиля может получить штраф.
Кто может рассчитывать на льготы?
Естественно,транспортный налог в ХМАО в 2017 году предусматривает льготы, но рассчитывать на них могут лишь представители некоторых категорий населения, и к ним относятся герои бывшего союза, члены-ликвидаторы аварии на ЧАЭС и инвалиды. Забыть про оплату транспортного налога может также тот человек, который ездит на автомобиле, мощность которого составляет 70 лошадиных сил, хотя в современное время найти транспортное средство с таким двигателем будет невероятно сложно. Инвалиды-пенсионеры, транспортные средства которых имеют ручную коробку управления, также освобождаются от налоговых выплат, но мощность их авто должна составлять меньше 100 лошадиных сил, хотя более мощные авто им и не нужны. Обратиться за отменой налоговых выплат может владелец автомобиля, который числится в угоне, но для этого человеку придется сначала получить справку об этом в полиции, иначе требовать прекращения выплаты налогов требовать не получится.
Будущие планы правительства
Недавно власти обсуждали возможную отмену транспортного налога, причем не только в округе ХМАО, а и по стране в целом, но представители Минфина высказались резко против подобного нововведения, потому что сегодня налоги являются единственным методом наполнения государственного бюджета. Возможно, в будущем данные налоговые выплаты будут заменены акцизным сбором, тем более, подобный законопроект уже неоднократно обсуждался, но пока особых изменений в данном вопросе обсуждать не стоит.108.162.219.160
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