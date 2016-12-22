Курс доллара на сегодня, 22 декабря 2016 года, на бирже: прогноз экспертов на будущее

108.162.219.160

Курс валют, который продолжает существенно меняться под давлением разного рода факторов, как экономического, так и политического характера, остается в центре внимания интересующейся общественности.Согласно последним свежим выкладкам с Московской биржи, которые актуальны на сегодняшний день, 22 декабря, а именно на 10:24 московского времени, основные иностранные валюты снижаются по отношению к рублю. Ежели говорить конкретнее, то доллар опустился на 23 копейки, а европейская валюта просела на 15 копеек. Таким образом, к этому временному моменту за доллар предлагают 60,94 рубля, а евро торгуется на отметке в 63,65 рубля.В свою очередь Банк России понизил официальные курсы основных мировых валют на четверг, 22 декабря. Доллар подешевел на 68 копеек - до 61,10 рубля, евро опустился на 59 копеек - до 63,60 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг равна 62,2339 рубля.Как и прежде, огромное значение на курс российской валюты оказывают нефтяные котировки. Можно догадаться из-за укрепления рубля, что они идут вверх. По данным на сегодняшнее утро, стоимость барреля нефти марки Brent достигла отметки в 54,53 доллара.Некоторые эксперты валютного рынка дают понять, что сегодня на торгах вряд ли можно ожидать постоянного укрепления рубля к доллару и евро. Напротив, специалисты предрекают небольшой откат после заметного роста российской валюты накануне. Вместе с этим, отмечают они, до конца года рубль будет находиться в стабильном положении. Практика показывает, впрочем, что налоговый период, который сейчас оказывается национальной валюте РФ солидную помощь, влияет не слишком продолжительное время в благоприятном плане.Цены на нефть сейчас "все-таки застыли", причем фактор цен на "черное золото" будет иметь решающее значение в определении курса нацвалюты. Можно констатировать, что сохранится динамика формата относительной стабильности с вариантом на повышение курса рубля. Но резких перемен на горизонте не предвидится, поэтому вряд ли отметка в 60 рублей за доллар будет преодолена до конца текущего года.В целом, подчеркивают эксперты, рубль в этом году показал хороший рост, отыграв за год у американца чуть более 15%, а у евро - почти 20%. В этой связи нужно напомнить, что в конце 2015 года биржевой курс доллара составлял 73,59 рубля, а курс евро 79,28 рубля ред.

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