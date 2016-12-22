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Курс доллара на сегодня, 22 декабря: прогноз экспертов о рубле до конца 2016 года

Курс доллара на сегодня, 22 декабря: прогноз экспертов о рубле до конца 2016 года
Курсы основных зарубежных валют по отношению к рублю продолжают оставаться в центре внимания по той причине, что никто с уверенностью не может предсказать их колебания.

Установленный Банком России курс евро на сегодня упал на 59,2 копейки по сравнению с показателем среды и составил 63,60 рубля, курс доллара на 22 декабря опустился на 68,75 копейки - до 61,10 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 64,5 копейки - до 62,23 рубля.

В свою очередь ситуация на Московской бирже накануне развивалась по сценарию снижения основных валют. Так, доллар просел на 32 копейки, а евро потеряло пять копеек. Соответственно, эти валюты составили к моменту закрытия вчерашней торговой сессии 61,14 руб. и 63,80 рубля.

Нефтяные котировки, которые продолжают оказывать существенное влияние на курс рубля, в данный момент растут. Согласно последним данным, которые актуальны на сегодняшнее утро, баррель "черного золота" марки Brent в своей стоимости достиг отметки в 54,64 доллара.

Курс доллара: прогноз экспертов о рубле

Накануне по поводу будущего валютной системы высказался глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что ежели стоимость нефти достигнет 120 долларов за бочку, а курс рубля опустится до 35 рублей, то в таком случае отечественная экономика перейдет в состояние болезни. "Если представить, что нефть снова будет стоить 120 долларов за баррель, а доллар по 35 рублей, то мы понимаем, что это возвращение в ту самую экономическую болезнь, которая называется "голландская болезнь" в экономике", - поведал он.

В свою очередь вариант с диапазоном от 50 до 70 долларов за баррель нефть Греф называет интересным, потому что он позволит экономики России развиваться. "Это очень сильно помогло бы с развитием производственного сектора экономики", - пояснил глава Сбербанка.

В заключении Греф дал свой прогноз о будущем нефтяного рынка, в котором он не увидел значительного роста в обозримой перспективе. "До 60 долларов - реально, но это не тот уровень цен, который дал бы нам снова счастливое и богатое существование", - добавил специалист.

Подводя промежуточные итоги, можно ожидать, что при наличии благоприятных факторов к концу года стоимость нефти может попробовать протестировать уровень $60 за баррель. В этом случае эксперты прогнозируют, что доллар к Новому году уйдет в диапазон 60-62 рубля, а евро - 63-64,5 рубля.108.162.219.160


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