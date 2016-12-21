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Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году

Кризисное время не могло не отразиться и на военных пенсионерах. Хотя, конечно низкими выплаты военным, ушедшим на заслуженный отдых, низкими не назовешь, ведь Россия – это, в первую очередь, военная держава. А армия страны достаточно хорошо снабжается денежными средствами. Сегодняшнее пенсионное пособие военным – 25 000 – 30 000 руб. Что ждет военных пенсионеров в 2017 году, последние новости анонсируют некоторые изменения.

Что можно выделить в пенсионном обеспечение военнослужащих

  • Военная пенсия рассчитывается, исходя из определенных критериев, которые будут равными для всех офицеров. Космонавтам и работникам летно-испытательного состава положены те же условия, что и офицерам. Каждый военнослужащий наделен правом на послужные пенсионные выплаты за 20 – летний срок труда. И не имеет значения, в каком возрасте человек ушел на заслуженный отдых.
  • Выслуга лет может сократиться, если местом службы является Крайний Север, где работа в одном месяце засчитывается за труд пары месяцев.
  • Существует зависимость от вида службы, звания. Более подробную информацию можно почерпнуть из Пенсионного Фонда.
  • Если солдат или офицер получил инвалидность, он досрочно выходит на заслуженный отдых. Для этого потребуются доказательства получения травмы или ранения в период несения службы.
    Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году

    • Какими дополнительными надбавками могут пользоваться офицеры на пенсии

    • Участникам Великой Отечественной Войны моложе 80 – ти полагается надбавка в 32 процента, боле старшие получат 40 процентов к основной пенсии.
    • Восьмидесятилетним пенсионерам на инвалидности положена 100 – процентная надбавка.
    • Тем, кто вышел в отставку, дополнительно не работает, но на их иждивении кто-то находится, получают 32 – 100 %.

    Если офицер ушел на пенсию со службы на Крайнем Севере:

    • При жизни в данном регионе положена выплата определенного районного коэффициента.
    • При переезде пенсионера в более мягкий район, при этом, если в северном регионе военный отслужил больше, чем 15 лет, выплата районного коэффициента будет, но не более полутора процентов.
    • Районный коэффициент при расчете пенсии учитываться не будет, если пенсионер уехал с Севера, прослужив там меньше, чем 15 лет.

    Новшества 2017 года

    • Расчет по пенсионным выплатам немного изменится. Теперь сумма должна быть пропорциональна заработной плате пяти последних лет работы. Сюда могут набавить премиальные выплаты за то, что человек отлично отслужил в рядах Российской армии.
    • Сумма военных пенсий, по решению властей, с 01.01.17 увеличится примерно на два процента, это, если не учитывать премиальные деньги.

    Индикационная составляющая для военных пенсионеров

    Окончательно проиндексировать пенсии для солдат и офицеров пока не удалось. Величину инфляционного индекса удастся установить лишь к середине 2017 г. Если оглянуться на прошлогоднее время, получится отследить достаточно высокую инфляцию и очень низкую индексацию, всего пять с половиной процентов. В бюджетной сфере государства не было достаточных средств. Предполагается, что финансирование следующего года будет более весомым.
    Государственная казна и сегодня еще нуждается в хорошем пополнении, чтобы и своим гражданам предоставить достойные законные выплаты. Но пока кризис не подошел к завершению, сложно требовать от Родины изобилия.
    Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году


    На что рассчитывать отставным военным в 2017 г.

    Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году, только рассматривается в высших эшелонах власти. Но имеются и положительные моменты. Отставные пенсионеры сейчас пользуются программой Министерства обороны «Эффективная армия». Все денежные потоки находятся под бдительным контролем государства. В результате армейская казна стала разрастаться, за год пошло увеличение на миллиарды в родной валюте.
    К сожалению, обсуждаемые до кризиса двадцатипроцентные надбавки военнослужащим на пенсионном обеспечении, пока нереальны. Тем не менее, меняется вся система пенсии, а вместе с ней и отчисления отставным военным. За счет переведения баллов в денежный эквивалент, пенсия в итоге увеличиваются. Те из военных, кто трудится по своей профессии и после выхода на пенсию, получат и гражданскую пенсию тоже.
    Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году


    В пенсионном фонде проводится процедура регистрации, после чего офицеру выдается личная карточка пенсионного страхования, присваивается счет с личным номером. С полученными данными военному следует обратиться в свой кадровый отдел для ежемесячных страховых взносов, после чего военному работающему пенсионеру будет идти начисление пенсионных баллов.
    Последние новости о том, что ждет военных пенсионеров в 2017 году, предполагают ежегодную индексацию, скорее всего, это будет 5 – процентная надбавка, но точно известно будет лишь после подписания определенного правительственного Указа.108.162.219.160


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