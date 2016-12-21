Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году

Кризисное время не могло не отразиться и на военных пенсионерах. Хотя, конечно низкими выплаты военным, ушедшим на заслуженный отдых, низкими не назовешь, ведь Россия – это, в первую очередь, военная держава. А армия страны достаточно хорошо снабжается денежными средствами. Сегодняшнее пенсионное пособие военным – 25 000 – 30 000 руб.Что ждет военных пенсионеров в 2017 году, последние новости анонсируют некоторые изменения.
Что можно выделить в пенсионном обеспечение военнослужащих
Военная пенсия рассчитывается, исходя из определенных критериев, которые будут равными для всех офицеров. Космонавтам и работникам летно-испытательного состава положены те же условия, что и офицерам. Каждый военнослужащий наделен правом на послужные пенсионные выплаты за 20 – летний срок труда. И не имеет значения, в каком возрасте человек ушел на заслуженный отдых.
Выслуга лет может сократиться, если местом службы является Крайний Север, где работа в одном месяце засчитывается за труд пары месяцев.
Существует зависимость от вида службы, звания. Более подробную информацию можно почерпнуть из Пенсионного Фонда.
Если солдат или офицер получил инвалидность, он досрочно выходит на заслуженный отдых. Для этого потребуются доказательства получения травмы или ранения в период несения службы.
Какими дополнительными надбавками могут пользоваться офицеры на пенсии
Участникам Великой Отечественной Войны моложе 80 – ти полагается надбавка в 32 процента, боле старшие получат 40 процентов к основной пенсии.
Восьмидесятилетним пенсионерам на инвалидности положена 100 – процентная надбавка.
Тем, кто вышел в отставку, дополнительно не работает, но на их иждивении кто-то находится, получают 32 – 100 %.
Если офицер ушел на пенсию со службы на Крайнем Севере:
При жизни в данном регионе положена выплата определенного районного коэффициента.
При переезде пенсионера в более мягкий район, при этом, если в северном регионе военный отслужил больше, чем 15 лет, выплата районного коэффициента будет, но не более полутора процентов.
Районный коэффициент при расчете пенсии учитываться не будет, если пенсионер уехал с Севера, прослужив там меньше, чем 15 лет.
Новшества 2017 года
Расчет по пенсионным выплатам немного изменится. Теперь сумма должна быть пропорциональна заработной плате пяти последних лет работы. Сюда могут набавить премиальные выплаты за то, что человек отлично отслужил в рядах Российской армии.
Сумма военных пенсий, по решению властей, с 01.01.17 увеличится примерно на два процента, это, если не учитывать премиальные деньги.
Индикационная составляющая для военных пенсионеров
Окончательно проиндексировать пенсии для солдат и офицеров пока не удалось. Величину инфляционного индекса удастся установить лишь к середине 2017 г. Если оглянуться на прошлогоднее время, получится отследить достаточно высокую инфляцию и очень низкую индексацию, всего пять с половиной процентов. В бюджетной сфере государства не было достаточных средств. Предполагается, что финансирование следующего года будет более весомым. Государственная казна и сегодня еще нуждается в хорошем пополнении, чтобы и своим гражданам предоставить достойные законные выплаты. Но пока кризис не подошел к завершению, сложно требовать от Родины изобилия.
На что рассчитывать отставным военным в 2017 г.
Что ожидает военных пенсионеров в 2017 году, только рассматривается в высших эшелонах власти. Но имеются и положительные моменты. Отставные пенсионеры сейчас пользуются программой Министерства обороны «Эффективная армия». Все денежные потоки находятся под бдительным контролем государства. В результате армейская казна стала разрастаться, за год пошло увеличение на миллиарды в родной валюте. К сожалению, обсуждаемые до кризиса двадцатипроцентные надбавки военнослужащим на пенсионном обеспечении, пока нереальны. Тем не менее, меняется вся система пенсии, а вместе с ней и отчисления отставным военным. За счет переведения баллов в денежный эквивалент, пенсия в итоге увеличиваются. Те из военных, кто трудится по своей профессии и после выхода на пенсию, получат и гражданскую пенсию тоже.
В пенсионном фонде проводится процедура регистрации, после чего офицеру выдается личная карточка пенсионного страхования, присваивается счет с личным номером. С полученными данными военному следует обратиться в свой кадровый отдел для ежемесячных страховых взносов, после чего военному работающему пенсионеру будет идти начисление пенсионных баллов. Последние новости о том, что ждет военных пенсионеров в 2017 году, предполагают ежегодную индексацию, скорее всего, это будет 5 – процентная надбавка, но точно известно будет лишь после подписания определенного правительственного Указа.108.162.219.160
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