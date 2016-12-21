Онлайн кассы для ИП в 2017 году

Обязательные условия по кассам онлайн

Плюсы онлайн касс:

Станет меньше выездных проверок.

Сегодняшние ЭКЛЗ меняются каждый год. В дальнейшем регистрацию ККИ станет возможным осуществить лишь единожды. Бизнесменам также придется реже посещать налоговую инспекцию.

меняются каждый год. В дальнейшем регистрацию станет возможным осуществить лишь единожды. Бизнесменам также придется реже посещать налоговую инспекцию. Операции по продажам в действительном временном режиме поступает контролирующему органу. В ФНС будет работать программное обеспечение, анализирующее любую операцию, осуществляемую онлайн кассами. Это даст возможность налоговикам найти потенциальную зону риска.

будет работать программное обеспечение, анализирующее любую операцию, осуществляемую онлайн кассами. Это даст возможность налоговикам найти потенциальную зону риска. В обязанностях оператора фискальных данных появится передача информации в налоговую. Он также присваивает уникальный номер каждому чеку и следит за хранением всей информационной базы на едином сервере.

Минусы

Нельзя сказать, что невозможны технические сбои, а это может привести к разбирательствам с налоговиками или клиентами.

Штраф за сделку без ККТ.

Онлайн-кассы для ИП на ЕНВД в 2017 году оставят данную категорию налогоплательщиков без права неиспользования расчетной кассовой техники.

Штрафы

сотрудники — 1, 5 000 руб.,

должностные лица – 10 000 руб.,

организация – 30 000 руб.



При повторном нарушении налоговые органы вправе закрыть компанию на 3 месяца. У должностного лица в таком случае появится дисквалификация примерно на год.

Предприниматели, не отправившие электронный чек клиенту, также могут облагаться штрафом.

Если ККТ не прошла регистрацию в срок либо установка проведена с нарушениями, либо имеются какие-либо серьезные недостатки техники, штрафные санкции будут от 1, 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Операторам фискальных данных за нарушения правил законодательства предъявят штрафные суммы от сорока до пятидесяти рублей. Организация – посредник в таком случае понесет убыток в пятьсот тысяч или миллион рублей.

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Госдума одобрила сей законопроект в июне 2016 г. Плавное, в несколько этапов переведение на кассовое обслуживание покупателей онлайн призвано облегчить работу предпринимателей и упростить их отчетную связь с налоговыми органами.Для старых образцовдопустимо перейти на новые правилаКатегории бизнеса, что пока имеют освобождение от использования кассового аппарата, это те, кто имеют патенты или платятмогут регистрировать новые кассы попозже,Также освобождение от касс онлайн будут иметь: точки по продаже билетов, те, кто торгует разносным образом, продает газетную и журнальную продукцию.Формирование чека будет в одно и то же время и на бумаге, и в электронном виде. И никакие обстоятельства не помешают просмотру документации по платежам. Сохранение электронного чека будет на более долгий срок.Новый функционалобладает определенными нормами, прописанными в законе. Контролирующими органами будет проводиться техническая экспертиза торгового оборудования, подвергнется проверке и реестр фискальных накопителей.Зато не придется вести первичную кассовую документацию, такую как: журнал кассира – операциониста, акт о возврате денег покупателю и некоторые другие.Чтобы перейти на кассовую работу в онлайн режиме, потребуется установка особенного программного обеспечения, откуда фискальный оператор и будет получать данные. Кассиры при этом переучиваться не будут, чек будет оформляться согласно старым правилам.Наложение штрафных санкций, если не использовать ККТ при продажах, будет от 75 – и до 100 – а процентов от суммы, полученной от покупателя, которому не пробили чек. Минимальные цифры штрафа будут разными:Принят закон о онлайн кассах с 2017 года, в итоге это упростит ситуацию с регистрацией контрольной кассовой техники и снизит визиты налоговиков предпринимателям. Стоит опасаться лишь технических сбоев и штрафов, которые будут серьезнее, чем в предыдущее время.

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