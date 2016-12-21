Со следующего года у владельцев бизнеса появится новшество в работе – это онлайн кассы для ИП в 2017 году. Госдума одобрила сей законопроект в июне 2016 г. Плавное, в несколько этапов переведение на кассовое обслуживание покупателей онлайн призвано облегчить работу предпринимателей и упростить их отчетную связь с налоговыми органами.
Обязательные условия по кассам онлайн
Все расчеты с клиентами с 17 – го года будут оперативно электронно передаваться налоговым инстанциям, то есть система продаж будет максимально прозрачной. В феврале 2017 все регистрируемые кассовые аппараты будут обладать новым функционалом. Для старых образцов ККТ допустимо перейти на новые правила самое позднее 01.07.2017 г. Категории бизнеса, что пока имеют освобождение от использования кассового аппарата, это те, кто имеют патенты или платят ЕНВД, могут регистрировать новые кассы попозже, но крайний срок – 01.07.2018 г.
Не обойтись и без исключений, ведь бесперебойный интернет есть не везде. Также освобождение от касс онлайн будут иметь: точки по продаже билетов, те, кто торгует разносным образом, продает газетную и журнальную продукцию. Формирование чека будет в одно и то же время и на бумаге, и в электронном виде. И никакие обстоятельства не помешают просмотру документации по платежам. Сохранение электронного чека будет на более долгий срок. Новый функционал ККТ обладает определенными нормами, прописанными в законе. Контролирующими органами будет проводиться техническая экспертиза торгового оборудования, подвергнется проверке и реестр фискальных накопителей. Онлайн — кассы при УСН с 2017 года, готовимся к изменениям, поскольку тех, кто на упрощенке, нововведения не минуют. Зато не придется вести первичную кассовую документацию, такую как: журнал кассира – операциониста, акт о возврате денег покупателю и некоторые другие.
Плюсы онлайн касс:
Станет меньше выездных проверок.
Сегодняшние ЭКЛЗ меняются каждый год. В дальнейшем регистрацию ККИ станет возможным осуществить лишь единожды. Бизнесменам также придется реже посещать налоговую инспекцию.
Операции по продажам в действительном временном режиме поступает контролирующему органу. В ФНС будет работать программное обеспечение, анализирующее любую операцию, осуществляемую онлайн кассами. Это даст возможность налоговикам найти потенциальную зону риска.
В обязанностях оператора фискальных данных появится передача информации в налоговую. Он также присваивает уникальный номер каждому чеку и следит за хранением всей информационной базы на едином сервере.
Чтобы перейти на кассовую работу в онлайн режиме, потребуется установка особенного программного обеспечения, откуда фискальный оператор и будет получать данные. Кассиры при этом переучиваться не будут, чек будет оформляться согласно старым правилам.
Минусы
Нельзя сказать, что невозможны технические сбои, а это может привести к разбирательствам с налоговиками или клиентами.
Штраф за сделку без ККТ.
Онлайн-кассы для ИП на ЕНВД в 2017 году оставят данную категорию налогоплательщиков без права неиспользования расчетной кассовой техники.
Штрафы
Наложение штрафных санкций, если не использовать ККТ при продажах, будет от 75 – и до 100 – а процентов от суммы, полученной от покупателя, которому не пробили чек. Минимальные цифры штрафа будут разными:
сотрудники — 1, 5 000 руб.,
должностные лица – 10 000 руб.,
организация – 30 000 руб.
При повторном нарушении налоговые органы вправе закрыть компанию на 3 месяца. У должностного лица в таком случае появится дисквалификация примерно на год.
Предприниматели, не отправившие электронный чек клиенту, также могут облагаться штрафом.
Если ККТ не прошла регистрацию в срок либо установка проведена с нарушениями, либо имеются какие-либо серьезные недостатки техники, штрафные санкции будут от 1, 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Операторам фискальных данных за нарушения правил законодательства предъявят штрафные суммы от сорока до пятидесяти рублей. Организация – посредник в таком случае понесет убыток в пятьсот тысяч или миллион рублей.
Принят закон о онлайн кассах с 2017 года, в итоге это упростит ситуацию с регистрацией контрольной кассовой техники и снизит визиты налоговиков предпринимателям. Стоит опасаться лишь технических сбоев и штрафов, которые будут серьезнее, чем в предыдущее время.108.162.219.160
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