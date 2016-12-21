Последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России

Что ожидается от отмены трудовых книжек

Небольшие фирмы в предстоящем году должны будут отказаться от ведения трудовых книг сотрудников. В случае положительных последствий реформа коснется и более крупных игроков бизнеса.

Те, кто инициировал проект, ждут позитивного эффекта, а работа с информационными базами, по их мнению, продвинется до международного уровня.

Архивация данных станет электронной, а это снизит издержки на документооборот, например, меньше трат будет на канцтовары и краску для принтера. Ведение документации будет гораздо проще.

Современные тенденции таковы, что книжечки для трудоустройства нужны не всегда. Сегодня многие трудятся, заключив с предприятием контракт. Регламентация рабочих отношений сторон прописана в трудовом договоре.

Когда-то трудовая требовалась, чтобы оформить пенсию, декрет или больничный. Но уже в 2002 – ом году для социальных выплат учитывают периоды страховых взносов, а не стаж труда.

Потребуется усиление информационной безопасности в компаниях.

Под электронную документацию необходимо создать единую базу для хранения всей информации. Причем и работодателю, и работнику она должна быть доступна. Сегодня еще не определено ведомство, ответственное за эту базу данных. Подобная реформа была начата с Федеральной Налоговой Службы. Налоговики давно не пользуются бумажными носителями. Все данные синхронизируются на электронно-цифровых носителях.

Для работодателей неиспользование трудовых книжек – это небольшая экономия средств. Снизив определенные затраты, можно быть более благополучной в финансовом плане компанией.

Отмена трудовых книжек в 2017 году, приказ президента обязывает организации избавиться от бумажного ведения кадрового учета с записями в трудовой, чтобы перейти на евростандарт.

Но имеются и некоторые риски. Трудовые истории соискателей иногда будут практически недоступны работодателям, например, в случаях, когда информация о предполагаемом сотруднике по прошлому месту работы не внесена в единую базу. Так будет сложно защитить собственные права, по мнению профессора Любови Храпылиной.



Также при неотчислении работодателями страховых взносов на сотрудников Пенсионному Фонду служащему будет проблематично выхлопотать себе пенсию, возможно даже обращение в суд. Хотя юристом Ксенией Михайличенко говорится обратное. Ведь электронная форма трудовой более защищена. Недобросовестному работодателю будет невозможно потерять документ, дабы не навлечь проверки органов контроля и охраны труда.

В связи с нововведением трудовой договор нужно будет оформлять в более жестких рамках. Здесь должна иметь место унификация и фиксация главных моментов. Иначе использование договора не будет иметь в каком-либо из госучреждений силу.

Данную реформу придумали не вчера. И в начале 2000 – ных, и в 2012 – ом году чиновники думали перевести трудовые в электронную вариацию. Но на практике реформа не была реализована.

108.162.219.160

Правда пока непонятно, трудовая история соискателя будет ли легка в своем доступе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162470-news.html