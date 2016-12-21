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Последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России

Новый год будет богат на перемены, ожидается немало законодательных нововведений. Например, отмена трудовых книжек в 2017 году для некрупных компаний, в которых число трудящихся не превышает 15 человек. Планируется, что бумажные носители будут отменены, а весь кадровый учет будет вестись электронно.
Последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России


Что ожидается от отмены трудовых книжек

  • Небольшие фирмы в предстоящем году должны будут отказаться от ведения трудовых книг сотрудников. В случае положительных последствий реформа коснется и более крупных игроков бизнеса.
  • Те, кто инициировал проект, ждут позитивного эффекта, а работа с информационными базами, по их мнению, продвинется до международного уровня.
  • Архивация данных станет электронной, а это снизит издержки на документооборот, например, меньше трат будет на канцтовары и краску для принтера. Ведение документации будет гораздо проще.
  • Современные тенденции таковы, что книжечки для трудоустройства нужны не всегда. Сегодня многие трудятся, заключив с предприятием контракт. Регламентация рабочих отношений сторон прописана в трудовом договоре.
  • Когда-то трудовая требовалась, чтобы оформить пенсию, декрет или больничный. Но уже в 2002 – ом году для социальных выплат учитывают периоды страховых взносов, а не стаж труда.
  • Потребуется усиление информационной безопасности в компаниях.
  • Под электронную документацию необходимо создать единую базу для хранения всей информации. Причем и работодателю, и работнику она должна быть доступна. Сегодня еще не определено ведомство, ответственное за эту базу данных. Подобная реформа была начата с Федеральной Налоговой Службы. Налоговики давно не пользуются бумажными носителями. Все данные синхронизируются на электронно-цифровых носителях.
  • Для работодателей неиспользование трудовых книжек – это небольшая экономия средств. Снизив определенные затраты, можно быть более благополучной в финансовом плане компанией.
  • Отмена трудовых книжек в 2017 году, приказ президента обязывает организации избавиться от бумажного ведения кадрового учета с записями в трудовой, чтобы перейти на евростандарт.
  • Но имеются и некоторые риски. Трудовые истории соискателей иногда будут практически недоступны работодателям, например, в случаях, когда информация о предполагаемом сотруднике по прошлому месту работы не внесена в единую базу. Так будет сложно защитить собственные права, по мнению профессора Любови Храпылиной.
    Последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России

  • Также при неотчислении работодателями страховых взносов на сотрудников Пенсионному Фонду служащему будет проблематично выхлопотать себе пенсию, возможно даже обращение в суд. Хотя юристом Ксенией Михайличенко говорится обратное. Ведь электронная форма трудовой более защищена. Недобросовестному работодателю будет невозможно потерять документ, дабы не навлечь проверки органов контроля и охраны труда.
  • В связи с нововведением трудовой договор нужно будет оформлять в более жестких рамках. Здесь должна иметь место унификация и фиксация главных моментов. Иначе использование договора не будет иметь в каком-либо из госучреждений силу.
  • Данную реформу придумали не вчера. И в начале 2000 – ных, и в 2012 – ом году чиновники думали перевести трудовые в электронную вариацию. Но на практике реформа не была реализована.
Как вещают последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России, работодателям предстоит провести оптимизационные процессы кадровых отделов. Правда пока непонятно, трудовая история соискателя будет ли легка в своем доступе. Работнику доказательства своего трудового стажа будет добиться не так-то просто. Будет ли новый порядок эффективным, покажет, как всегда, время.
Последние новости об отмене трудовых книжек в 2017 году в России

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