Курс доллара на сегодня, 21 декабря: прогноз экспертов о будущем рубле

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Курс валют, который в последнее время колеблется достаточно значительным образом, сейчас постепенно успокаивается. Связано это со стабилизацией нефтяных котировок, которые вновь и вновь оказывают давление на рубль.На Московской бирже сегодня ситуация развивалась по сценарию подорожания рубля к основных зарубежным валютам. В частности, по данным на 17:02 московского времени американская валюта просела на 48 копеек, составив 60,98 рубля. Что касается евро, то оно опустилось на 19 копеек, остановившись на отметке в 63,66 рубля.Банк России установил официальные курсы основных мировых валют на среду, 21 декабря. Доллар подорожал меньше чем на пол копейки - до 61,79 рубля, евро же подешевел на 47 копеек - до 64,20 рубля.Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 60,14 руб. при покупке и 63,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 62,36 руб. и 65,86 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.Нефтяные котировки сегодня, 21 декабря, растут в течение всего дня, что благоприятно сказывается на курсе российской валюты. Так, по данным на 17:15 мск, стоимость барреля марки Brent достигла 55,38 долларов.Эксперты констатируют, что российская валюта является одним из рекордсменов 2016 года, так как в парах с долларом США и евро рублю удалось показать рост. Так, на конец 2015 года курс доллара на бирже составлял 73,59 рубля, а курс евро 79,28 рубля, тогда как сейчас курсы соответствуют уровням 61,75 и 64,13 рубля соответственно. Рубль отыграл у "американца" около 16%, а у "европейца" - 19%.Что касается «главного друга» рубля - нефти, то, согласно прогнозам экспертов, на этой неделе «черное золото» будет торговаться в диапазоне $54-56 за баррель. Повлиять в оставшиеся до праздников дни на стоимость нефтяных фьючерсов может лишь еженедельная статистика из США, а конкретно — данные по коммерческим запасам нефти. Рост или небольшое сокращение объема этих запасов могут привести к понижению нефтяных цен, а снижение, наоборот, к росту. Также на этой неделе ожидается статистика по американскому ВВП за третий квартал, рост которого может поднять курс доллара к мировым резервным валютам, в том числе к рублю.Говоря о прогнозах на 2017 год, то, по мнению специалистов валютного рынка, в грядущем марте можно рассчитывать на смягчение санкций США в отношении России.Как минимум, ожидания такого развития событий будут расцениваться биржевиками как позитив для рубля. Однако надо понимать, что новые горизонты роста российской валюты будут открываться лишь при условии роста нефтяных цен выше 60 долларов за баррель.

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