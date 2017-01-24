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Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы

Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы

Комментируя выступление министра МОН Лилии Гриневич о необходимости создания абсолютно новой школы, где уважают таланты и стремления детей, проректор НАУ Владимир Шульга отметил, что необходимо увязать в системе образования школу и вузы, передает Joinfo.ua.

"Жизнь любого человека начинается с получения знаний. Этот процесс непрерывный, всеобъемлющий и продолжается, в конце концов, всю жизнь. Просто в какой-то период получения знаний становится системным и систематическим: детский сад, школа, вузы.

Когда речь идет о системности и систематичности, сегодня, к сожалению, возникает ассоциация со словом "система", получившее негативную окраску. Поскольку в свою очередь ассоциируется со старой системой образования.

Как разрушить старую систему и построить новую? Вероятно, что какого-то единого рецепта нет. Ведь речь идет не просто о какой-то структуре, а о сотнях тысяч людей, которые воспитаны системой, работающих в системе и продолжают навязывать понятия и знания старой системы.

Это очень болезненный и крайне важный вопрос. Ведь старая система образования априори не может давать новому поколению необходимые знания высокого качества. И в первую очередь речь о подготовке педагогов и преподавателей, которые должны настраивать детей на достижение высоких результатов.

К сожалению, вынужден констатировать: система образования до сих пор отделяет школьное обучение от вузов. Но это абсурд! Молодые талантливые ученые не появляются ниоткуда. Это талантливые студенты, которые пришли из школ, где также были успешными и имели возможность развивать свои способности.

Категорически согласен с министром МОН Лилией Гриневич: учителя должны уважать выбор ребенка, его интерес, поощрять желание ребенка на внешкольное образование. Школа должна давать детям возможности для развития талантов, а не заниматься "совковой уравниловкой".

Но я уверен, что очень скоро старая система образования будет реформирована. И наша задача делать все, чтобы следующие поколения талантливой молодежи стали гордостью нашего государства", - отметил Владимир Петрович Шульга.

Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы


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