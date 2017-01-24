"В поисках дна": Конюхов и Чилингаров установят флаг РФ и крест на дне Марианской впадины

Известный путешественник, священник Федор Конюхов намерен вместе с полярником Артуром Чилингаровым впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины, установить там российский флаг и каменный православный крест, сообщил сам Конюхов журналистам, информирует Joinfo.ua со ссылкой на РИА "Новости".

В понедельник в экспедиционном штабе Конюхова на Садовнической улице художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный им из реликтового известняка. В этот же день ровно 57 лет назад — 23 января 1960 года — было совершено первое в истории погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане, на расстояние примерно 10,9 километра, которое совершил экипаж исследовательского батискафа "Триест". Подобное же погружение повторил в 2012 году аппарат Deep Sea Challenger, на борту которого находился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

"За всю историю еще никто не опустился на самое дно Марианской впадины. Было два погружения, в 1960 году, за год до (полета Юрия) Гагарина, они только сели на 10 тысяч 800 метров, и Джеймс Кэмерон точно туда же сел, — на 10 800. А там еще идет такая трещина, узкая-узкая, — 11 тысяч 25 метров. В эту трещину еще никто не садился", — сказал Конюхов.

По его словам, он вместе с известным полярником, первым вице-президентом Русского географического общества (РГО) Артуром Чилингаровым намерен достигнуть самой глубокой точки мирового океана. "Артур Николаевич (Чилингаров) и я погрузимся в Марианскую впадину. Он будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест", — сказал Конюхов.

Он добавил, что дата экспедиции пока не определена – в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger. Возможно, рекордное погружение состоится в 2018 году. Российские исследователи намерены не только опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли, но и провести там несколько суток для всестороннего его изучения.

В свою очередь Владимир Михайлов рассказал РИА Новости, что крест был изготовлен в его мастерской в Новгородской области, работа над ним велась около трех месяцев. Размеры креста — полметра на метр. По словам Михайлова, подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет.

"Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть", — сказал он, говоря о предстоящей установке креста на дне Марианской впадины.

Между тем, в России данная инициатива стала предметом обсуждения, и даже насмешек. В частности, известный российский журналист и блогер прокомментировал новость с очевидной издевкой. Соответствующий комментарий он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на аппарате, созданном австралийцами, с крестом, созданным триллобитами, взятым из религии, созданной иудеями, на деньги от нефти, созданной динозаврами, по пути, проторенному амриканцами, наверняка на "Мстиславе Келдыше", построенном финнами, записывая на камеру, построенную японцами, переговариваясь по рациям, построенным корейцами, выкладывая в ютуб, придуманный пиндосами.

Во славу Великой России с понтом мы самые крутые.

Вот что у них в головах творится, а?

Все дно, они, ###, ищут...", написал Бабченко.

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