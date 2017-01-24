Татьянин день 25 января: история праздника

Как и любой христианский праздник Татьянин день наполнен традициями и приметами. Также, существуют запреты, о которых должны знать все хозяйки, передает Joinfo.ua. История праздника уходит корнями в в III в. н. э. Именно тогда родилась Татьяна. Семья будущей святой была знатной, но девочка с детства воспитывалась в христианской религии и после совершеннолетия приняла решение посвятить себя служению всем нуждающимся. Татьяна ухаживала за больными и помогала бедным. О временем она стала настоятельницей храма. Какой была жизнь святой Татьяны? Известно, что она родилась. в знатной семье римского консула и тайного христианина. С детства воспитывалась в христианской религии и, достигнув совершеннолетия, решила посвятить свою жизнь тем, кто нуждался в ее помощи: Татьяна ухаживала за больными и помогала бедным. Спустя какое-то время стала настоятельницей в христианском храме. В период гонений христианства, Татьяну призывали отречься от веры. Девушка была непреклонна и настолько отчаянно молилась о спасении, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось. После пыток Бог посылал ей исцеление, и после многий проявлений чудес, палачи отказывались ее пытать. Суд приговорил 235 году Татьяну и ее заступников к смерти. С тех пор отмечается праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых. Традиционно, в канун праздника незамужние девушки гадали на суженого.
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