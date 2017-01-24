Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


Гадания на Татьянин день 25 января

Гадания на Татьянин день 25 января


История праздника уходит корнями в третий век нашей эры, именно тогда родилась будущая святая, передает Joinfo.ua.

Для всех девушек, кто не успел провести гадания в период святок, есть еще одна возможность узнать имя суженого и погадать на любовь в ночь 24-го января накануне дня Святой Татьяны.

Гадание на суженого по кольцу

Для гадания вам нужно на листочках бумаги написать имена, всех парней, которые вам нравятся. Листочки с именами разложите на столе, затем с помощью золотого кольца подвешенного на нитке определить имя. Держа кольцо за нитку, водите им над листочками бумаги с именами.

Тот листик бумаги, над которым кольцо заколышется сильнее всего, и будет «вашим» - на нем будет указано имя будущего супруга.

Загадать имя суженного на лук

Ночью 24 января, перед тем, как лечь спать, подумайте, каким вы бы хотели видеть вашего будущего супруга, если есть человек, который вам нравится, представьте себе его, а утром возьмите три луковицы, прикрепите к ним бумажки с именами мужчин, знакомых или не знакомых. Поместите луковицы в воду и внимательно наблюдайте за ними в течении нескольких дней или недель, имя, указанное на луковице, которая прорастет первой и будет именем вашего суженного.

Гадание на суженого на сон

Для этого гадания перед сном девушка должна съесть что-то соленое, но ничего не пить. Засыпая, нужно сказать: «Кто мой суженый, тот напоит меня во сне».

Гадание на статус жениха

Для этого гадания вам понадобиться взять такие предметы: кольцо, ключи, крючек, корочку хлеба, конфеты. Положите все эти вещи на стол и накройте их платком или полотенцем. Не подглядывая, вытащите, попавшийся предмет.

Толкование:

Если вы вытащили ключи – ваш будущий супруг – бизнесмен.

Кольцо – ваш избранник будет стильным.

Хлеб – муж будет богатым.

Крючок – будущий муж будет бедным.

Конфета – суженый будет любителем тратить деньги.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174212-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров