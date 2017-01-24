Гадания на Татьянин день 25 января

История праздника уходит корнями в третий век нашей эры, именно тогда родилась будущая святая, передает Joinfo.ua.

Для всех девушек, кто не успел провести гадания в период святок, есть еще одна возможность узнать имя суженого и погадать на любовь в ночь 24-го января накануне дня Святой Татьяны.

Для гадания вам нужно на листочках бумаги написать имена, всех парней, которые вам нравятся. Листочки с именами разложите на столе, затем с помощью золотого кольца подвешенного на нитке определить имя. Держа кольцо за нитку, водите им над листочками бумаги с именами.

Тот листик бумаги, над которым кольцо заколышется сильнее всего, и будет «вашим» - на нем будет указано имя будущего супруга.

Ночью 24 января, перед тем, как лечь спать, подумайте, каким вы бы хотели видеть вашего будущего супруга, если есть человек, который вам нравится, представьте себе его, а утром возьмите три луковицы, прикрепите к ним бумажки с именами мужчин, знакомых или не знакомых. Поместите луковицы в воду и внимательно наблюдайте за ними в течении нескольких дней или недель, имя, указанное на луковице, которая прорастет первой и будет именем вашего суженного.

Для этого гадания перед сном девушка должна съесть что-то соленое, но ничего не пить. Засыпая, нужно сказать: «Кто мой суженый, тот напоит меня во сне».

Для этого гадания вам понадобиться взять такие предметы: кольцо, ключи, крючек, корочку хлеба, конфеты. Положите все эти вещи на стол и накройте их платком или полотенцем. Не подглядывая, вытащите, попавшийся предмет.

Толкование:

Если вы вытащили ключи – ваш будущий супруг – бизнесмен.

Кольцо – ваш избранник будет стильным.

Хлеб – муж будет богатым.

Крючок – будущий муж будет бедным.

Конфета – суженый будет любителем тратить деньги.

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