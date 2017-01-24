В Москве труп 43-летнего мужчины пролежал в квартире почти сутки

В местное отделение полиции поступил звонок о находке тела мертвого мужчины в доме по улице Доватора. Кто нашел погибшего, не сообщается. Сотрудники полиции увезли труп в морг для проведения экспертизы. Эксперты должны выявить причину смерти после вскрытия.Пока только установлено то, что мужчина пролежал в квартире мертвым около суток. Правоохранительные органы ждут результатов медицинской экспертизы для принятия вспомогательного процессуального решения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174193-news.html