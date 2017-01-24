В Москве труп 43-летнего мужчины пролежал в квартире почти сутки

В Москве труп 43-летнего мужчины целые сутки покоился в одной из квартир столицы. Обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы.
В местное отделение полиции поступил звонок о находке тела мертвого мужчины в доме по улице Доватора. Кто нашел погибшего, не сообщается. Сотрудники полиции увезли труп в морг для проведения экспертизы. Эксперты должны выявить причину смерти после вскрытия. Пока только установлено то, что мужчина пролежал в квартире мертвым около суток. Правоохранительные органы ждут результатов медицинской экспертизы для принятия вспомогательного процессуального решения.
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