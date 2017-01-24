В Чувашии студент распространял интимные снимки знакомой школьницы

В Чувашии правоохранительные органы возбудили уголовное дело против студента, который распространял интимные снимки знакомой школьницы. Ему грозит штраф или исправительные работы.
Правоохранительные органы подозревают, что студент техникума познакомился в интернете с местной школьницей. Через некоторое время она прислала ему несколько снимков интимного характера. Но студент решил, что не должен “радоваться” таким откровенным фото один и распространил их среди своих знакомых.
В связи с фактом распространения личных тайн человека, против студента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы Чувашии выясняют обстоятельства инцидента.
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