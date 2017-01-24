Мисс Вселенная-2016: Швейцария намерена сломать современные стереотипы о красоте

Президент Шахматного Союза в конкурсе «Мисс Вселенная» уже участвовала, а вот девушки с нестандартной красотой, пожалуй, в первый раз за долгое время, передает Joinfo.ua.

Швейцария выставила на конкурс «Мисс Вселенная» совершенно неожиданную претендентку: девушку с роскошным бюстом, но… нестандартно пышными формами. Не настолько, чтобы называть её толстушкой, но достаточными, чтобы уж точно не называть моделью.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн отмечает, у девушки нестандартные черты лица, не особо длинные ноги, и вообще, в модели бы её не взяли ни в одном агентстве. Но да — она красивая, это признают практически все. И вот тут встаёт вопрос, сможет ли борьба со стереотипами увенчаться победой? Напомним: фото остальных претенденток в купальниках существенно отличаются от внешности Дианы Цветич.

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