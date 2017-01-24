Как успокоить младенца за считанные секунды



Ученые уверены, что плаксивые дети спят крепче, но не все родители способны выдержать продолжительный детский плачь без ущерба для собственной нервной системы. Доктор из Санта-Моники Роберт Гамильтон, имеет стаж работы педиатром уже 30 лет, и за этот немалый срок практики успел разработать совершенно уникальную технику, позволяющую как по мановению волшебства мгновенно успокоить любого плачущего малыша, передает Joinfo.ua.

Итак, волшебный рецепт от доктора Гамильтона:

1. Сложите руки ребенка на груди.

2. Держите левой рукой его руки вместе.

3. Другой рукой прихватите его снизу в районе подгузника

4. Держите ребенка на левой руке под углом 45 градусов, чтобы голова не "падала" и мягко раскачивайте взад-вперед.



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