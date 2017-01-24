Новости АТО: Украинские военные сообщили о взятии под контроль трассы на Горловку

Украинские военные полностью взяли под контроль трассу, ведущую в Горловку, заявил в интервью ТСН военнослужащий Вячеслав Власенко, который во главе батальона спецназначения Донбасс-Украина освобождал Новолуганское, информирует Joinfo.ua.

"И любые перемещения (на трассе - Ред.) мы теперь видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена". По словам украинского военного, на сегодняшний день ВС Украины выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе продолжают свои провокационные обстрелы на всех направлениях.

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