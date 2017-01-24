Юная замминистра МВД Деева "придумала" ряд жестких нововведений для украинских водителей

24-летняя заместитель министра МВД Анастасия Деева, которая занимается вопросами евроинтеграции, на своей странице в Фейсбук опубликовала перечень нововведений, которые ждут украинских водителей в самом ближайшем будущем, передает Joinfo.ua.

Как отметила Деева, неотъемлемым требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является гармонизация национального законодательства и приведения внутренних правовых норм в соответствие с европейскими.

"В частности это касается и норм, регулирующих дорожное движение. Именно здесь на арену выходит МВД с соответствующим Планом мероприятий по имплементации Соглашения, который в том числе предусматривает внесение изменений в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины для выполнения двух директив ЕС", - отметила Деева.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, первым делом в удостоверение водителя добавят микрочип. Микрочипы, по словам Деевой, обеспечат защиту от подделок.

Также изменят срок действия и подкатегории. Такие изменения готовят внести в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины.

Но кроме того, Деева анонсирует изменение срока действия удостоверений водителя.

По ее словам, это от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки знаний и навыков.

По словам заместителя главы МВД: "пересмотр сроков действительности поспособствует большей безопасности дорожного движения",

Кроме того, Деева анонсирует и появление новых стандартов и периодичности проведения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы. Также будут внедрены и новые стандарты по подготовке и экзаменации водителей.

Анонсировала Деева и пересмотр категорий автотранспорта.

А завершила свой пост заместитель министра МВД многозначительной фразой: Мне нравится, что команда МВД не останавливается на выполнении обязательств перед ЕС, но разрабатывает по-настоящему новые и современные подходы и совершенствуется с каждым днем.

Похоже, что украинским водителям теперь придется подучивать правила ПДД и оплачивать всю процедуру сдачи на права с завидной регулярностью.

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