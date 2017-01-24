В Минобразовании анонсировали создание революционной украинской школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на Мировом образовательном форуме в Лондоне заявила, что в украинской образовательной системе есть ряд инструментов, которые позволяют детям успешно усовершенствовать свои таланты, но этого мало, поэтому страна в будущем начнет внедрять масштабную образовательную реформу, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Украина традиционно имеет систему учреждений дополнительного образования, финансируемые из государственного и местных бюджетов. 10% детей, которые участвуют в деятельности после школы, посещают украинскую "Малую академию наук". Возможно, вам будет интересно, что молодые украинские исследователи уже получили более 160 патентов на изобретения в области компьютерных, технических и естественных наук, а также в физике и астрономии", - рассказала Лилия Гриневич.

Министр, согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, отметила, что опыт "Малой академии наук» является уникальным для мира и одним из самых эффективных украинских инструментов для выявления и повышения талантов среди молодежи. Однако, этого недостаточно, "нам все еще нужно найти более эффективные способы, чтобы обеспечить каждому ребенку в Украине возможности развивать все свои таланты и способности".

Министр добавила, что для того, чтобы дать шанс каждому ребенку успешно развить свои таланты, Украине нужно перезагрузить свою систему среднего образования, ведь именно она может повлиять на судьбу практически каждого ребенка.

"Нам необходимо сделать так, чтобы наши учителя имели статус и уважение, понимали важность их роли. Нам необходимо перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, ценящего каждого ученика и открывающего наиболее эффективные форм обучения. Нам нужно превратить школу в удивительное и неизвестное путешествие, где обучением движет естественное любопытство, а жизненные навыки ребенка развиваются вместе с талантом ребенка и его природными способностями. Иными словами, нам нужна "Новая украинская школа", - сообщила Лилия Гриневич.

Важным инструментом образовательной реформы должно стать открытие образовательной онлайн платформы, где будут собраны образовательные материалы не только для учителей и детей, но и для каждого гражданина Украины. Платформа должна стать не только ресурсом для взаимодействия и обмена передовым опытом, но также будет обеспечивать равный доступ к бесплатному образованию для тех детей, которые остаются на оккупированных и аннексированных территориях, а также учеников из отдаленных сельских районов и учеников с особыми потребностями.

"В настоящее время мы ищем партнеров для совместного финансирования этой инициативы, и мы хотели бы пригласить к сотрудничеству всех, кто имеет соответствующий опыт и знания", - добавила министр.

Подводя итоги, Лилия Гриневич подчеркнула, что «Новая украинская школа» является одной из основных политических реформ в будущем. Она должна обеспечить инвестиции в развитие человеческого капитала ради инновационного роста страны и самореализации каждого человека.

"Школа может подрезать крылья, если система ориентирована на средний результат. Школа должна предлагать разнообразные возможности для развития особых талантов у людей, находить, в чем они могут быть успешны, и подготовить к жизни в мире, постоянно меняется. Школа также должна пристально следить за глобальными тенденциями и изменениями, в противном случае мы рискуем подготовить учеников к миру, которого уже не существует", - завершила свое выступление Лилия Гриневич.

После выступления Министр приняла участие в дискуссии на тему «Разработка политики для развития обучения (Policy making for development of teaching)». Участники отмечали, что успешная образовательная система должна включать постоянное профессиональное совершенствование учителей. А также, что "1 доллар инвестиции в школьное образование приносит 10 долларов экономического развития".

Напоминаем, что с 23-го по 25-е ​​января Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич находится с рабочей поездкой в ​ Великобритании и Северной Ирландии, где принимает участие в Мировом образовательном форуме (The Education World Forum) и проводит ряд встреч.

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