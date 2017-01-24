Боевой генерал: Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко принял участие во флешмобе по отжиманию

Флешмоб # 22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий и которые имеют посттравматический синдром. Этот флешмоб уже поддержали многие силовики, в том числе и полиция, передает Joinfo.ua.

Эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов. Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки.

Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, была введена флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжима в течение 22 дней.

Сегодня этот флешмоб поддержал Виктор Муженко, передав эстафету СБУ.

Как отжимался глава Генштаба ВСУ – на видео ниже.

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