Александр Масляков стал «народным артистом» Кадырова

Ведущий КВН Александр Масляков получил звание «Народный артист» в Чеченской Республике. Под соответствующим указом поставил свою подпись глава Чечни Рамзан Кадыров, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В документе сказано, что звание присвоено «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность».

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, Масляков работает на телевидении с 1964 года, вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!» и др. Президент международного союза КВН и телевизионного творческого объединения «АМиК», лауреат премии ТЭФИ.

Ранее президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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