Нацсовет по ТВ отказал в продлении лицензии телеканалу "112 Украина"

Как заявила в эфире Еспресо.TV замглавы Нацсовета по ТВ Украины Ульяна Фещук, пока что телеканалу "112 Украина" отказано в продлении лицензии на вещание. Проблема в том, что у телеканала непрозрачная структура собственности, передает Joinfo.ua.

"112" обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали кольцевую такую структуру собственности, как змея, хватает себя за хвост. И они друг у друга владеют собой ", - говорит Фещук.

Таким образом конечного владельца телеканала не обнаружено.

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