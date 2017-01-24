В Липецкой области строят самый большой средневековый корабль России

Ранее настолько крупные суда эпохи раннего средневековья строились только за границей. Теперь гигантский средневековый корабль появится и в России. Прототипом судна стал обнаруженный в 1962 году в гавани древней столицы Дании Роскильде затопленный корабль. Он был одним из тех морских кораблей, которые преградили путь вражеской флотилии. Тогда ученые подняли затонувшие суда на поверхность и создали на их базе исторический музей.Киль судна будет построен из 80-летнего дума из парка «Аргамач-Пальна». В строительстве корабля примут участие реконструкторы со всей России, а средства на него выделит ВИК «Копье». Это судно станет 7-м во флотилии исторического клуба. На построенном корабле создатели совершат ряд походов по Черному и Балтийскому морям.

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