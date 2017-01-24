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СБУ обнародовала официальное заявление по "спискам пленных" от Савченко

СБУ обнародовала официальное заявление по "спискам пленных" от Савченко

Пресс-служба СБУ обнародовала официальное заявление ввиду того, что в социальных сетях опубликованы списки лиц, которые содержащихся в заложниках незаконных вооруженных формирований или пропали без вести в районе проведения АТО. Эти списки в очередной раз опубликовала нардеп Надежда Савченко, передает Joinfo.ua.


"Предварительно проведенный СБ Украины анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные некорректны и являются такими, которые не соответствуют действительности.


Сверка опубликованных списков с официальными данными Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции (далее - Центр) ни разу не осуществлялась.


В очередной раз Центром в рамках межведомственной координации работы по вопросам поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции создан и ведется учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, начиная с 7 апреля 2014 (далее - учет).


Сведения о пострадавших вносятся в Учет на основании соответствующих обращений их близких и родных, сообщений должностных лиц, общественных организаций, средств массовой информации, а также по результатам обмена информацией с привлеченными к выполнению задач антитеррористической операции субъектами борьбы с терроризмом.


Регистрация, накопление и хранение информации о незаконно лишенных свободы лиц, заложниках и без вести пропавших ведется в соответствии с требованиями Законов Украины "О Службе безопасности Украины", "Об обращениях граждан", "О доступе к публичной информации", "О борьбе с терроризмом" и ведомственных нормативно-правовых актов по вопросам рассмотрения обращений и ведения делопроизводства в системе органов СБ Украины.


По данным учета, по состоянию на 28.11.2016 в заложниках незаконных вооруженных формирований находится 110 человек, числящихся пропавшими без вести в районе проведения АТО - 490 человек.


В отношении 57 лиц из числа заложников Центром получено подтвержденные данные об их мест содержания, сведения о местонахождении других лиц пока проверяются и уточняются.


Центром во взаимодействии с другими органами государственной власти, с привлечением общественных и волонтерских организаций осуществляются необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение постоянного и действенного процесса по освобождению незаконно лишенных свободы лиц и заложников, а также поиска без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.


Имеющаяся в Центре информация о пострадавших постоянно используется для ведения переговорного процесса по освобождению заложников и поиска без вести пропавших во время заседаний трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также в ходе работы международных гуманитарных организаций на неподконтрольной территории.


Систематически проводятся консультации с родными и близкими лиц, содержащихся в заложниках или пропавших без вести в районе проведения АТО, в ходе которых подается актуализированная и проверенная информация о состоянии поиска их родных, а также принятых мер по их освобождению", - заявили в СБУ.


СБУ обнародовала официальное заявление по "спискам пленных" от Савченко


СБУ обнародовала официальное заявление по "спискам пленных" от Савченко


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