Янукович прослезился: у экс-замгенпрокурора Кузьмина при обыске нашли золотую лопату

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О том, что в доме, где жил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин провели обыск и нашли там интересную драгоценность, сообщило издание "LB.ua". По информации издания, правоохранителями была найдена лопата, изготовленная из золота, передает Joinfo.ua.

Украинские правоохранительные органы - в рамках одного из уголовных дел, возбужденных против бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, - провели обыск в его доме. Факт обысков он подтвердил недавно одному из украинских изданий.

Вместе с тем, по информации одного из соратников Кузьмина, ныне осевшего в России, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир". Это - золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

В связи с тем, что официальных сообщений от силовых органов о результатах обысков у Кузьмина не было, LB.ua сегодня направляет соответствующие тематические запросы.

Информацию о золотой лопате опубликовала и главред "ЛБ" Соня Кошкина (Оксана Василенко).

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

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