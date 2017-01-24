Индексация пенсий военным с 1 февраля 2017 года в России, последние новости: работающим и неработающим пенсионерам

Самые последние новости о пенсиях в России свидетельствуют о том, что индексация восстановится в 2017 году, а именно уже 1 февраля произойдет повышение пенсий у многих россиян.Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился провести индексацию пенсий первого февраля текущего года. Он подписал указ, из которого следует, что повышение составит 5,4 процента. Данная мера затронет только неработающих граждан, получающих от государства поддержку в виде пенсий. В бюджете страны имеются соответствующие ресурсы, поэтому поводов для паники быть не должно.В правительстве РФ рассказали, что после данного повышения сумма страховой пенсии в среднем вырастет до 13 тысяч 620 рублей. В целом же прибавка по стране составит в феврале порядка 500 рублей. Конечно же, одни пенсионеры получат чуть больше, а другие поменьше. Все зависит не только от величины пенсии, но еще и региона проживания конкретного пенсионера.Что касается неработающих военных пенсионеров, то им следует ожидать прибавки от 900 до 1700 рублей.Индексация для трудящихся пенсионеров предусмотрена лишь в апреле текущего года. Ее размер, как ожидается, будет весьма скромным.

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