Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


Материнский капитал 2017, последние новости на 24 января: когда разморозят семейный капитал и куда потратить полученные средства

Материнский капитал 2017, последние новости на 24 января: когда разморозят семейный капитал и куда потратить полученные средства
Обсуждение программы "Материнский капитал" продолжается в российском обществе, так как эта форма поддержки семей является действенной и крайне востребованной. Из последних новостей можно указать на то, что в следующем году размер маткапитала не поменяется.

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается программа в нынешних экономических реалиях, власти нашей страны неоднократно отмечались качественную пользу от "Материнского капитала", который действует в РФ уже несколько лет. И если раньше велись разговоры о сворачивании данной программы, то затем почти не осталось таких людей в правительстве, которые бы высказывались в подобном ключе. По этой причине даже замороженные объемы социальных начислений семейного капитала являются хорошим мотивом для рождения детей и отличной государственной поддержкой россиян.

В первую очередь программы рассчитана на поддержку молодых семей, в которых появляется второй ребенок и последующие дети. Зачастую средства из "Материнского капитала" направляются на улучшение жилищных условий, в том числе и погашение ипотечного кредита.

Вместе с этим государство оставляет право тратить эти средства и на другие цели. В частности, семейный капитал можно использовать для накопления пенсий матери, потратить его на образование ребенка и прочее. Практика показывает, что таким способом россияне пользуются крайне редко.

Ожидается, что индексация "Материнского капитала" вернется в страну в 2019 году. Однако это не точно. Соответствующее решение власти будут принимать, опираясь на конкретное экономическое положение государства.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174097-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров