Материнский капитал 2017, последние новости на 24 января: когда разморозят семейный капитал и куда потратить полученные средства

Обсуждение программы "Материнский капитал" продолжается в российском обществе, так как эта форма поддержки семей является действенной и крайне востребованной. Из последних новостей можно указать на то, что в следующем году размер маткапитала не поменяется.Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается программа в нынешних экономических реалиях, власти нашей страны неоднократно отмечались качественную пользу от "Материнского капитала", который действует в РФ уже несколько лет. И если раньше велись разговоры о сворачивании данной программы, то затем почти не осталось таких людей в правительстве, которые бы высказывались в подобном ключе. По этой причине даже замороженные объемы социальных начислений семейного капитала являются хорошим мотивом для рождения детей и отличной государственной поддержкой россиян.В первую очередь программы рассчитана на поддержку молодых семей, в которых появляется второй ребенок и последующие дети. Зачастую средства из "Материнского капитала" направляются на улучшение жилищных условий, в том числе и погашение ипотечного кредита.Вместе с этим государство оставляет право тратить эти средства и на другие цели. В частности, семейный капитал можно использовать для накопления пенсий матери, потратить его на образование ребенка и прочее. Практика показывает, что таким способом россияне пользуются крайне редко.Ожидается, что индексация "Материнского капитала" вернется в страну в 2019 году. Однако это не точно. Соответствующее решение власти будут принимать, опираясь на конкретное экономическое положение государства.

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