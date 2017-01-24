Янина Монахова преподавала танцы детям на протяжении пяти лет: выяснились новые подробности биографии «учительницы для взрослых»

Журналисты «Комсомольской Правды» выяснили, что до увольнения из школы Янина также работала в приватной танцевальной студии, где преподавала танцы для детей. В школе же она преподавала детям уроки гимнастики. Фактически к образованию она отношения не имела. Но суть от этого не меняется.
За время пяти лет работы в студии Persona Янина получала исключительно положительные отзывы от детей и их родителей. Родители отмечали, что Монахова умеет находить общий язык с детками и, к тому же, является настоящим профессионалом по части танцев.
После скандала, в котором раскрылась скандальная правда об еще одно работе Монаховой, та уволилась с предыдущих мест работы, но от занятий с детьми не отказалась. Оказывается, девушка устроилась на работу в частную танцевальную студию Jaklin и с успехом работает там до текущего времени.
Среди учеников Монаховой дети возрастом от семи до четырнадцати лет. Янина обучает как девочек, так и мальчиков, часто ездит с ними по городским соревнованиям и даже занимает призовые места. Кстати, в самой студии отказались комментировать историю с Яниной Монаховой.
gazeta.kg
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